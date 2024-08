Google Maps bekommt praktische Funktion für Autofahrer: Wie ihr damit sogar anderen Nutzern helft

Tech-Riese Google hat in einem ausführlichen Blog-Post neue Funktionen für seine Kartendienste Google Maps angekündigt. Dabei kupfert Google sogar von sich selbst ab und übernimmt eine beliebte Funktion der Navigations-App Waze.

Anzeige Anzeige

Meldungen in Google Maps erstellen

Ab sofort könnt ihr Meldungen in Google Maps machen. Während ihr von A nach B fahrt und womöglich einen Unfall seht, der bislang noch nicht in der Karten-App verzeichnet ist, könnt ihr diesen mit wenigen Aktionen auf eurem Smartphone oder in Android Auto melden. Der Vorteil: So werden andere Nutzer:innen vor der Unfallstelle gewarnt und Google Maps kann sie womöglich auf eine schnellere und sicherere Route schicken.

Neben Unfällen können so auch Staus, Objekte auf der Fahrbahn und Baustellen gemeldet werden. Das neue Feature sollte bereits bei euch in Google Maps zur Verfügung stehen, wenn die App aktuell ist. Um die Meldungen zu machen, müsst ihr in einer aktiven Navigation die versteckte Menüleiste von unten nach oben ziehen. An erster Stelle steht dort nun „Meldung hinzufügen“. Tippt ihr darauf, öffnet sich eine Übersicht der Meldungsarten. Achtet aber darauf, dass ihr diese Meldung nur macht, wenn ihr nicht auf die Straße achten müsst.

Anzeige Anzeige

Eingänge von Gebäuden und Parkplätze in der Nähe

Eine weitere Neuerung für Autofahrer:innen: Ihr könnt in Google Maps bald die Position von Eingängen zu Gebäuden sehen, die ihr als Ziel eingegeben habt. Maps markiert diese auf der Karte mit einem grünen Türsymbol und zeigt euch den ungefähren Weg von der Straße zum Eingang mit einer gepunkteten Linie an.

Ein weiterer Vorteil dieser Funktion ist, dass Google automatisch Parkplätze in der Nähe hervorhebt, sobald ihr euch dem Ziel nähert. So könnt ihr mit einem Tippen den Parkplatz auswählen und anschließend eine neue Navigation starten, um euer Auto sicher abzustellen. Noch müsst ihr euch auf dieses Feature ein wenig gedulden. Google Maps hat angekündigt, die Funktion in den kommenden Wochen auszurollen.

Anzeige Anzeige

Kennt ihr diese Android-Funktionen schon?

10 Bilder ansehen Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)