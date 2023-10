Google macht Passkeys zur Standard-Anmeldung für alle

Google will Passkeys zum Standard für alle Nutzer:innen machen. (Foto: meiwphotographer/Shutterstock)

Google hat bereits vor einigen Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Abhängigkeit von Passwörtern zu reduzieren und sichere sowie unkomplizierte Alternativen zu entwickeln. Mit den Passkeys setzt das Unternehmen den Passwörtern jetzt endgültig ein Ende. Sie sollen besonders effektiv vor Gefahren wie Phishing-Angriffen schützen.

Alles, was du benötigst, um dich in dein Google-Konto einzuloggen, ist ein vorauthentifiziertes Gerät wie ein Smartphone. Danach kannst du entscheiden, ob du deinen Fingerabdruck, ein Gesichtsscan oder eine andere von dir festgelegte Methode (wie eine PIN) für den Login verwenden möchtest.

Passkeys sind sicherer als Passwörter

Passkeys sollen dafür sorgen, dass du dich sicher und einfach in dein Google-Konto einloggen und deine Identität bestätigen kannst, wenn du beispielsweise sensible Daten ändern möchtest.

Nun beschleunigt Google diese Bemühungen: Beim nächsten Login werden alle User:innen aufgefordert, auf Passkeys umzusteigen. „Wir haben festgestellt, dass einer der sofortigen Vorteile von Passkeys darin besteht, dass sie dir die Kopfschmerzen ersparen, die du bekommst, wenn du dir all diese Zahlen und Sonderzeichen in Passwörtern merken musst“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Natürlich hast du immer noch die Möglichkeit, ein Passwort zur Anmeldung zu verwenden. Du kannst Passkeys auch einfach deaktivieren, indem du die Option „Passwort bei Bedarf überspringen“ ausschaltest. Allerdings rät Google dazu, Passkeys in naher Zukunft zu nutzen.

Google, Apple und Co. wollen Passwörter gemeinsam abschaffen

Google und andere große Partner wie Apple und Microsoft haben vor einiger Zeit die FIDO Alliance ins Leben gerufen, unter deren Dach die Passkeys entwickelt wurden. Diese sind bereits bei einigen Diensten im Einsatz.

Google erweiterte die Unterstützung für Passkeys auf Android und Chrome und ermöglichte es Geräten, als Schlüssel für den Login zu fungieren. Seit Anfang Mai sind Passkeys für alle Google-Konten verfügbar und können optional genutzt werden.

Lieber früher als später auf Passkeys umsteigen

„Seit der Einführung Anfang dieses Jahres haben die User:innen Passkeys auf ihren Lieblings-Apps wie YouTube, Google Search und Maps verwendet – und wir sind ermutigt durch die Ergebnisse“, so Google.

Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen beschließt, aus der Option ein Muss zu machen. Wer früh genug auf die Passkeys umsteigt, erspart sich vermutlich kostbare Zeit – und Nerven.

