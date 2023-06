Apple hat angekündigt, dass Nutzer:innen mit einer Apple-ID mit dem Release von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma automatisch ein Passkey zugewiesen wird. Der könne für die Anmeldung mit der Apple-ID im Web verwendet werden.

Passwortlose Anmeldung: „Anmelden mit Apple“ per Passkeys

Laut Apple ermöglicht dieses Update es Nutzer:innen, sich mit dem für die Apple-ID festgelegten Passkey anzumelden, und kann mit der 2019 eingeführten Funktion „Anmelden mit Apple“ für alle unterstützen Websites verwendet werden.

Nutzer:innen, die die Betaversionen von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma verwenden, können die Funktion ab sofort auf den Websites iCloud.com und appleid.apple.com testen. Aber auch andere Seiten wie Reddit haben die neue Funktion schon integriert.

Um die Passkey-Funktion zu verwenden, drückt ihr bei der Anmeldung auf einer Website auf den Button „Mit Apple fortfahren“. Nun erscheint die Option „Mit dem iPhone anmelden“, woraufhin ihr zunächst einen QR-Code mit der iPhone-Kamera scannen müsst, um euch nachfolgend per Face-ID authentifizieren zu können.

Passkey scheint mit jedem Browser, also nicht nur mit Apples Safari, zu funktionieren. Zumindest wird Chrome unterstützt, aber auch Microsofts Edge sollte funktionieren. Das überrascht indes wenig, da neben Apple auch Google, Microsoft und zahlreiche weitere Mitglieder der Fido-Alliance involviert sind.

Laut Apple wird die Funktion mit der Veröffentlichung von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma voraussichtlich im Laufe des Septembers für alle unterstützten Geräte verfügbar sein.

Google unterstützt auch schon Passkeys

Apple ist nicht das erste Unternehmen, das Passkeys für die Anmeldung einführt. Im Mai hatte Google angekündigt, die Anmeldung mit dem passwortlose Verfahren zu unterstützen

Die Passkey-Funktion gilt als sicherer als ein herkömmliches Passwort, da das Verfahren auf der WebAuthn-Technologie (oder Web-Authentifizierung) basiert. Bei der Erstellung eines Passkeys werden zwei verschiedene Schlüssel generiert: ein Schlüssel, der von der Website oder dem Dienst gespeichert wird, bei dem sich euer Konto befindet, sowie ein privater Schlüssel, der auf eurem Gerät gespeichert wird und zur Überprüfung eurer Identität genutzt wird.

Wie bei der Authentifizierung per Fingerabdruck oder Face-ID im Smartphone werden die biometrischen Daten nicht an Apple, Google oder andere Dritte weitergegeben. Die Passkeys existieren nur lokal auf euren kompatiblen Geräten, was einen höheren Grad an Sicherheit und Schutz bietet, da bei einem eventuellen Phishingangriff kein Passwort gestohlen werden kann.

