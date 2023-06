Widgets, Videochats, Gaming und Safari: Diese Updates kommen mit macOS Sonoma

Im Mittelpunkt der Keynote zu Apples WWDC 2023 stand natürlich der mit Spannung erwartete Einstieg in eine neue Geräteklasse. Erstmals seit Langem kündigte Apple-Chef Tim Cook wieder ein „One more thing“ an: Heraus kam die Augmented-Reality-Brille Vision Pro.

macOS Sonoma im Schatten der Vision Pro

Für die Updates seiner Betriebssysteme iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und macOS Sonoma hatte Apple entsprechend weniger Raum bei der Präsentation übrig. Und auch die Neuerungen selbst sind eher unspektakulär. Einige sinnvolle Funktionen sind aber durchaus an Bord – auch bei macOS Sonoma.

Die WWDC-Neuheiten im Detail

Mit der neuen Betriebssystem-Version für Macs führt Apple die sogenannten interaktiven Widgets ein. Diese können frei auf dem Desktop verteilt werden. Wie auch neu auf dem iPad können Mac-Nutzer:innen damit in Widgets kleinere Funktionen ausführen, ohne die Anwendung öffnen zu müssen.

Besser präsentieren: Moderatorenmaske für Videochats

Wer oft im Rahmen von Videokonferenzen Arbeiten oder Produkte präsentieren muss, freut sich vielleicht auf die Moderatorenmaske. Dieser neue Videoeffekt ermöglicht es, sich – in beliebiger Größe – über geteilten Inhalten anzeigen zu lassen.

Das soll die präsentierenden Personen präsenter machen. Das Ganze soll in verschiedenen Videokonferenz-Apps funktionieren. Per Handgeste, etwa zwei nach oben gestreckte Daumen, sollen sich zudem in den Videochats künftig sichtbare Reaktionen wie Ballons, Konfetti und Herzen auslösen lassen.

Safari: Schnellster Browser der Welt?

Ebenfalls ein Update hat Apple seinem Webbrowser Safari verpasst. Laut der Keynote-Präsentation ist Safari der weltweit schnellste Browser. Einen Beleg dafür lieferte Apple dafür nicht. Interessant für alle, die Safari beruflich und privat nutzen, ist die neue Möglichkeit, entsprechende Profile anzulegen.

Darüber hinaus kann man jetzt von den eigenen Lieblingswebsites Webapps erstellen, die sich wie normale Apps verhalten. Auch beim Modus „Privates Surfen“ legt Apple bei Safari noch in diesem Jahr nach. Damit soll der Schutz vor Tracking und Fingerprinting erhöht werden.

Spielmodus: Volle Konzentration auf Games

Weniger für die Büro- als für die private Umgebung geeignet ist die Optimierung des Gamings auf dem Mac. Ein neuer Spielmodus weist Games die höchste Priorität auf CPU und GPU zu. Durch die Verdopplung der Bluetooth-Samplingrate sollen die Verzögerungen von drahtlos angeschlossenen Geräten wie Airpods und Game-Controllern gesenkt werden.

Ach ja: Wie schon zuvor gemutmaßt, braucht ihr, um Siri zu aktivieren, künftig nicht mehr „Hey Siri“ rufen. Ein einfaches „Siri“ reicht dann vollkommen aus.

macOS Sonoma ab Herbst 2023 für alle

macOS Sonoma kommt im Herbst 2023 als kostenloses Softwareupdate für Mac-Nutzer:innen. Entwickler:innen können die neue OS-Version schon jetzt im Developer-Modus ausprobieren. Eine öffentliche Betaversion soll im Juli zur Verfügung stehen.

