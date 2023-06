iPadOS 17: Apple bringt Health aufs iPad und PDF in die Notes-App

iPad-Nutzer:innen können sich mit iPadOS 17 auf eine Reihe von Funktionen freuen, die bisher dem iPhone vorbehalten waren.

Interaktiv: Widget-Funktionen auf Homescreen steuern

So soll man dank dem für das Apple-Tablet neuen Features interaktive Widgets künftig auch auf dem Homescreen des iPads kleinere Funktionen direkt in den Widgets steuern – etwa das Licht einschalten.

Zudem kann bald auch der iPad-Lockscreen mit Widgets aufgemöbelt werden – das war bisher ebenfalls nur auf dem iPhone möglich. Die Wallpapers können mit Effekten versehen werden. Nicht unpraktisch: Künftig lassen sich mehrere Timer parallel einschalten und überwachen.

iPadOS 17: Health-App kommt aufs iPad

Speziell für Fitness- und Gesundheitsfans spannend: Apple macht mit iPadOS 17 die Health-App für das iPad verfügbar. Die Anwendung lässt sich mit iPhone und Apple Watch koppeln. Weil auch die Healthkit-App auf das iPad angepasst wurde, können Drittanbieter eigene Analyse-Anwendungen beisteuern.

Besondere Aufmerksamkeit widmet Apple bei iPadOS 17 dem PDF. So sollen neue Machine-Learning-Fähigkeiten das automatische Ausfüllen von PDF-Formularen erleichtern – auch bei abfotografierten.

Gemeinsam PDFs in der Notizen-App bearbeiten

Darüber hinaus macht Apple es künftig möglich, PDFs in der Notizen-App zu öffnen, zu bearbeiten und auch gemeinsam daran zu arbeiten. Dabei können auch mehrere PDFs in einer Notiz angezeigt und durchgeblättert werden.

In die PDFs lassen sich per Notizen-App Bilder einfügen. Auch diese können direkt gemeinsam bearbeitet, etwa kommentiert, werden. Man kann auch in Videokonferenzen live an den PDF-Inhalten zusammenarbeiten.

Kamera eines externen Monitors für iPad nutzen

Eine weitere interessante Neuerung: Am iPad lässt sich jetzt auch die Kamera eines angeschlossenen externen Monitors nutzen. Was etwa eine höhere Qualität, mehr Funktionen und eine bessere Bedienung ermöglichen kann.

Außerdem hat Apple neue Tools für Freeform angekündigt. Auch das für iOS 17 am iPhone angekündigte Predictive-Text-Feature soll mit iPadOS 17 auf das iPad kommen. Unterstützt von einem Machine-Learning-System an Bord des Tablets sollen Nutzer:innen beim Tippen noch bessere Wortvorschläge bekommen. Auch die Diktatfunktion soll bald noch besser werden.

iPadOS 17 kommt im Herbst 2023 auf iPads

iPadOS 17 wird wie die anderen neuen Betriebssystemversionen ab Herbst 2023 für alle verfügbar sein. Im Juli soll eine erste Public Beta ausgeliefert werden.

