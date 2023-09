iOS 17 und iPadOS 17: Diese iPhones und iPads bekommen die großen Updates

Die großen Updates für iPhones, iPads und Watches sind im Anflug. Doch nicht alle mit iOS 16 und den weiteren Apple-Plattformen kompatiblen Geräte kommen in den Genuss von iOS 17 oder iPadOS 17. Auch das Update auf macOS Sonoma ist früher als üblich fertig. Das Desktop-OS erscheint in finaler Version am 26. September, während Apple sich in den letzten Jahren meist immer bis Oktober Zeit gelassen hatte. Welche Geräte erhalten denn nun die frischen Updates?

iOS 17: Aus für iPhone 8 und X

Die Gerüchte vom April hatten sich als wahr erwiesen: Mit iOS 17 kickt Apple sowohl das iPhone 8 und 8 Plus als auch das iPhone X aus der Liste der kompatiblen Geräte.

Die ältesten iPhones, die das neue Update im Herbst noch erhalten, sind somit iPhone XS und XS Max, die 2018 eingeführt wurden. Sprich: Alle iPhones, die fünf Jahren und weniger auf dem Buckel haben, sind mit an Bord. Allerdings dürften ältere Geräte nicht zwingend alle neuen Funktionen erhalten, wie es auch zuletzt bei iOS 16 der Fall war.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (ab der 2. Generation)

iPadOS 17: 1. Generation des iPad Pro ist raus

Bei den iPads fällt beim Update auf iPadOS 17 nur die erste Generation des iPad Pro heraus. Alle anderen Modelle, die 2022 iPadOS 16 erhalten haben, sind laut Apple weiterhin mit von der Partie. Das entspricht somit allen iPads, die ab 2017 auf den Markt gekommen sind.

iPad Pro (ab der 2. Generation von 2017 und neuer)

iPad Air (ab der 3. Generation von 2019 und neuer)

iPad (ab der 6. Generation von 2018 und neuer)

iPad Mini (ab der 5. Generation von 2019 und neuer)

watchOS 10: Alle Apple Watches, die watchOS 9 erhalten haben, bleiben kompatibel

Nachdem Apple mit watchOS 9 die Apple Watch Series 3 aus dem Update-Zyklus genommen hat, sind in diesem Jahr keine Verluste zu verzeichnen: Alle Modelle, begonnen bei der Series 4 bleiben im Rennen.

Diese Apple Watches erhalten watchOS 10:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra

Apple Watch SE (2022)

macOS 14 Sonoma: Einige 2017er-Macs sind raus

Bei macOS Sonoma fallen ebenso wie beim iPad nur wenige Geräte dem Update zum Opfer. So streicht Apple die 2017er-Modelle von Macbook Pro, Macbook Air und des 12-Zoll-Macbooks aus dem Programm. Diese Modelle bleiben auf macOS 13 Ventura. Das einzige Modell aus dem Jahr 2017, das die neue OS-Version erhält, ist der iMac Pro.

Diese Geräte erhalten macOS Sonoma:

iMac (2019 und neuer)

Mac Pro (2019 und neuer)

iMac Pro (2017)

Mac Studio (2022 und neuer)

Macbook Air (2018 und neuer)

Mac Mini (2018 und neuer)

Macbook Pro (2018 und neuer)

