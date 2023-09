Das steckt im iPhone 15 Pro und 15 Pro Max: USB C, Titangehäuse und mehr

Bei den vier neuen iPhone-Modellen haben wir es mit dem iPhone 15 und 15 Plus sowie dem iPhone 15 Pro und Pro Max zu tun. Allesamt verfügen sie nun über einen USB-C-Anschluss anstelle des über zehn Jahre lang verbauten Lightning-Ports. Für Apple ist der Wechsel ein großer Schritt, jedoch hatte der Konzern wegen ab 2024 eintretender EU-Vorschriften kaum eine Wahl.

iPhone 15 Pro und Pro Max: Titangehäuse macht neue Modelle leichter

Die neuen Topmodelle Apples habe wie erwartet ein neues Gehäusematerial erhalten: Statt Edelstahl setzt Apple für das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max auf Titan. Konkret ist es laut Hersteller „Grade 5 Titan“, durch das die neuen Modelle leichter werden. Es ist Apple zufolge eines der bisher leichtesten Pro-Geräte des Herstellers.

Neben der leichteren Bauweise verspricht Apple bisher nicht dagewesene dünne Ränder. Die schlankeren Bezel sollen die Geräte handlicher als die Vorgängerversionen sein.

Neu ist zudem das Ende des Stummschaltreglers: Stattdessen thront an seiner Stelle der „Action Button“. Standardmäßig behält der Knopf oberhalb der Lautstärkeknöpfe zwar die Funktion zur Stummschaltung. Er lässt sich aber mit anderen Funktionen belegen, um so Sprachmemos aufnehmen zu können, die Kamera mit einem Knopfdruck zu starten, sowie Accessibility-Features wie Live-Speech oder Kurzbefehle zu starten.

Die Pros verfügen jeweils weiterhin über Super-Retina-XDR-Displays mit ProMotion und unterstützen sowohl den Always-on-Display als auch den neuen StandBy-Modus von iOS 17. Die Displaydiagonalen bleiben bei 6,1 und 7,6 Zoll.

iPhone 15 und 15 Pro mit neuem A17-Pro-Bionic-Chip

Während die iPhone-15-Modelle sich mit dem A16-Chip begnügen müssen, verbaut Apple in den Pro-Versionen einen neuen A17 Pro Chip. Es ist laut Hersteller der erste Chip, der im Drei-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde, die „schnellste Leistung in einem Smartphone“ besitzt und sogar einige High-End-PCs herausfordern könne.

Stärker ist Apple zufolge auch die Grafikeinheit, die nun auch Raytracing unterstützt und die Grafik auf ein neues Level heben soll. Samsungs aktuelle Topmodelle bieten ebenso Raytracing.

Zudem kommt es mit einem USB-C-Port anstelle der bisherigen Lightning-Ports. Damit es einem Pro-iPhone würdig ist, unterstützt es USB3 mit Datenraten von bis zu zehn 10 GBit/s. Thunderbolt ist entgegen erster Spekulationen nicht an Bord.

Überdies hat der A17 Pro hat einen speziellen AV1 Decoder an Bord, der für „effizientere Videoerlebnisse von hoher Qualität bei Streamingdiensten“ sorgen soll.

iPhone 15 Pro und 15 Pro Max mit flexibleren Kameras

Überarbeitet wurden auch die Kameras des 15 Pro und Pro Max – sie verfügen laut Apples Marketingchef Greg Joswiak über das Äquivalent von sieben verschiedenen Objektiven. Dazu gehört eine verbesserte 48-Megapixel-Kamera, die dem Unternehmen zufolge bessere Low-Light-Aufnahmen schießen kann, weniger Linsenreflexe einfängt und Apples KI-Systeme nutzt, um HEIF-Fotos in voller Auflösung aufzunehmen.

Ferner lässt sich das Standardobjektiv ändern und mit mehreren Brennweiten – 24 , 28 und 35 Millimeter – innerhalb der Hauptkamera fotografieren. Außerdem ist im Pro Max ein 5-facher optischer Zoom bis zu einer Brennweite von 120 Millimetern an Bord. Das Pro kommt derweil mit dreifachem optischem Zoom.

Auf der Videoseite können die Pro-Modelle 4K60 ProRes 4K-Videos aufnehmen und diese direkt auf ein externes Laufwerk oder einen Mac per USB-C-Anschluss übertragen.

Für die Vision Pro hat Apple einen neuen Trick parat: Es lassen sich „räumliche Videos“ aufnehmen, die dann über das Headset betrachtet werden können.

Einige neue Kamerafunktionen stehen laut Apple nur für die Pro-Modelle bereit: Mit der Photonic-Engine soll der Nachtmodus noch besser sein und „schärfere Details und lebendigere Farben – inklusive Nachtmodus Porträts“. Ermöglicht werde dies durch den LiDAR Scanner.

Das neue Smart-HDR-Modus nimmt Apple zufolge Motive und den Hintergrund „mit natürlicherem Rendering von Hauttönen auf“. Gleichzeitig sorge es dafür, dass Fotos beim Betrachten in der Fotos-App leuchtendere helle Bereiche, sattere Mitteltöne und dunklere Schatten haben, so Apple. Auch die Videoqualität soll durch den A17-Pro-Chip optimiert werden. Diese mache sich auch bei Videos mit wenig Licht und dem Action- Modus bemerkbar.

iPhone 15 und 15 Plus: neue Kameras, A16-Chip und USB C

Die neuen Basisversionen der iPhone-15-Modelle in 6,1 und 6,7 Zoll erhalten wie erwartet die mit dem iPhone 14 Pro eingeführte Dynamic Island und beenden damit die Face-ID-Notch.

Die OLED-Displays der Geräte verfügen laut Apple über dünnere Ränder. Ferner unterstützen die Bildschirme Dolby-Vision und werden im HDR-Modus bis zu 1.600 nits hell. Die Peak-Brightness liegt bei beachtlichen 2.000 nits. Selbst Samsungs Galaxy S23 Ultra (Test) schafft nur 1.750 nits.

Das Gehäuse der neuen iPhone-15-Modelle ist im Vergleich zu den Vorjahresgeräten leicht abgerundet, sodass sie angenehmer in der Hand liegen dürften. Zudem sind die neuen iPhones nach Schutzart IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Zudem ist bei jedem der neuen iPhone-Modelle die Gehäusefarbe durch das Glas auf der Rückseite durchgefärbt.

iPhone 15 mit neuer Hauptkamera

Neu ist laut Apple das Kamerasystem: Die Weitwinkel-Kamera löst mit 48 Megapixeln auf, während die Vorgänger noch einen 12-Megapixel-Sensor an Bord hatten. Ferner gibt es einen 12-Megapixel-Sensor für das Teleobjektiv.

Zudem bringt Apple Verbesserungen der Kamera-Funktionen: Wenn Menschen erkannt werden, schaltet die Kamera automatisch in den Porträtmodus. Auch der Nachtmodus wurde optimiert sowie die Live-Photos und der Actionmodus. Fans von Selfies kommen mit Autofokus und Porträtbeleuchtung auf ihre Kosten.

Ein neuer Chip ist im iPhone 15 und 15 Plus nicht an Bord, dafür verbaut Apple mit dem A16 Bionic den gleichen Chip wie in den Topmodellen von 2022. Zudem verspricht Apple für das iPhone 15 eine „ganztägige Akkulaufzeit“ dank eines größeren Akkus.

Alle neuen Modelle haben Modelle den Nachfolger des U1-Ultrabreitband-Chips an Bord. Er ermögliche es zwei iPhones, sich über die 3-fache Entfernung wie bisher miteinander zu verbinden, erklärt Apple. Zudem soll er präziser als der Vorgänger sein.

Wie teuer sind die neuen iPhones?

Laut Apple werden das Phone 15 und iPhone 15 Plus in den Farben Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz mit Speicherkapazitäten von 128, 256 und 512 Gigabyte ab 949 Euro respektive 1.099 Euro verfügbar sein. Vorbestellungen sind ab Freitag, den 15. September um 14 Uhr möglich. Alle Modelle gehen ab Freitag, 22. September in den Handel.

Die neuen iPhone 15 Pros werden in den Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur angeboten. Wie die Basisversionen können sie ab Freitag vorbestellt werden und sind ab Freitag, den 22. September erhältlich. Preislich geht es beim kleineren Phone 15 Pro bei 1.199 Euro los. Bei den Speicherkapazitäten stehen 128, 256, 512 Gigabyte und 1 Terabyte zur Wahl. Das iPhone 15 Pro Max kostet ab 1.449 Euro mit Speicherkapazitäten von 256, 512 Gigabyte und und 1 Terabyte.

