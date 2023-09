Series 9 heißt die neue Apple Watch konsequenterweise. Zum ersten Mal sei zwei Generationen erhält die Watch einen neuen Chip. Apple nennt ihn S9. Der soll leistungsstärker und stromsparender sein und vor allem On-Device-Processing bieten.

Apples neuer S9-SiP ist das Herzstück der neuen Funktionalität der Apple Watch. Er bietet systemweite Verbesserungen wie eine On-Device-Siri, die wegen des Verzichts auf den Cloud-Umweg auf Gesundheitsdaten zugreifen und diese privat und sicher protokollieren kann.

Die Apple Watch Series 9 verfügt außerdem über eine neue 4-Kern-Neural-Engine, die maschinelles Lernen im Vergleich zur Apple Watch Series 8 bis zu doppelt so schnell verarbeiten kann.

Apple Watch Series 9

Das bedeutet, dass die Apple Watch weniger auf eine Cloud-Anbindung angewiesen ist. Viele Tasks können jetzt direkt auf dem Gerät durch die neue Neutral Engine ausgeführt werden.

Die neue Generation ist mit einem UWB-Chip ausgestattet, sodass er seine Nutzer:innen visuell zum Ablageort eines gekoppelten iPhones führen kann.

Neue Geste soll meistgenutztes Feature im Alltag werden

Schon bislang hatte die Apple Watch eine Reihe nutzbarer Gesten. Mit Double-Tap will der Hersteller nun eine Funktion bringen, die im Alltag zum meistgenutzten Feature überhaupt werden soll.

Das funktioniert recht einfach. Man tippt Daumen und Zeigefinger zweimal kurz aufeinander. So lassen sich Telefonate annehmen und beenden.Generell liegt die Funktion stets auf der Hauptfunktion der jeweiligen App. So würde sich etwa im Wecker die Schlummerfunktion auslösen lassen.

Die Series 9 ist das erste CO2-neutrale Apple-Produkt

Die Apple Watch Series 9 ist das erste vollständig CO2-neutrale Produkt des Herstellers. Dafür verzichtet der Hersteller auf den Einsatz von Leder. Dennoch muss sich niemand ärgern, denn mit dem sogenannten Fine Woven bringt der Hersteller eine Optik, die Armbänder erlaubt, die die Lederoptik bisheriger Bänder perfekt imitiert.

Wie immer gibt es neue Farben für die Series 9. Ein recht kräftiges Pink haben sich die Kalifornier für die Series 9 einfallen lassen. Neben den Aluminium-Cases gibt es auch weiterhin die höhenwertigen Metallvarianten wie Edelstahl und Titan. Die Series 9 gibt es weiterhin in 41 und 45 Millimeter.

Was sich dementsprechend nicht verändert hat, ist das Gewicht und die Größe der Series 9 im Vergleich zum Vorgänger. Allerdings bietet der Bildschirm eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits, also doppelt so viel wie die Series 8. Die Akkulaufzeit gibt Apple weiterhin mit 18 Stunden an.

Apple Watch Ultra

Die zweite Version der Apple Watch Ultra erhält ebenfalls den neuen S9-Chip, der Siri-Befehle auf dem Gerät bearbeitet und die Uhr insgesamt performanter macht. Ebenso funktioniert die neue Double-Tap-Funktion und das neue Display liefert sogar eine maximale Helligkeit von 3.000 Nits. Mit dem UWB-Chip lassen sich iPhones einfacher finden.

Maßvolle Verbesserungen durch den S9-CHip

Die kommende WatchOS-Version 10 verbessert die Sportunterstützung erneut, dieses Mal vor allem für Radsportler und Taucher. Ebenso entwickelt WatchOS 10 das Design der installierten Apps weiter.

Nicht geändert hat sich das Design der Watch Ultra. Ebenso bleiben Gewicht und Größe identisch. Die Akkulaufzeit bleibt mit 36 Stunden ebenfalls gleich.

Die Ultra 2 ist noch nicht vollständig CO₂-neutral. Allerdings hat der Hersteller den Anteil recycelter Materialien erhöht.

Preise und Verfügbarkeit

Die Preise für die Apple Matches bleiben identisch zu jenen der Vorgängergeneration. Bestellt werden können die Watches ab sofort. Die Auslieferung startet ab dem 22. September.

