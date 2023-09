Das Apple-Event zum Nachlesen: So lief die Keynote mit iPhone 15, Apple Watch und Co

Wann beginnt die Apple-Keynote?

Los geht es für Nutzer:innen in Mitteleuropa am 12. September 2023 um 19 Uhr. Wir werden mit unserem Liveticker zum Apple-Event, welches unter dem Namen „Wonderlust“ steht, etwas früher starten.

Wo gibt es das Apple Event mit dem iPhone 15 im Livestream?

Apple zeigt seine Keynote rund um das iPhone 15 in einem Livestream auf Youtube. Dort wird die Aufzeichnung auch im Nachgang zur Verfügung stehen. Wir haben den Stream hier für euch eingebunden:

Gibt es das Apple-Event wieder Liveticker bei euch?

Gibt es und diesmal sogar in einer XXL-Version mit der Mac Life! Unser Redakteur Caspar von Allwörden wird mit Thomas Raukamp von der Mac Life zusammen die Keynote für euch live zusammenfassen und auch einordnen.

Unser Liveticker zur Apple-Keynote

Wo gibt es mehr Infos zu den vorgestellten Produkten?

Hier findet ihr unsere umfangreichen Übersichten zu den einzelnen neuen Produkten:

Welche Produkte werden auf dem Apple Event erwartet?

So gut wie sicher ist das neue iPhone 15 – wohl wieder in einer normalen und einer teureren Pro-Ausführung. Für die Apple Watch sollte es ebenfalls neue Hardware geben und auch iPad und Mac könnten Updates erhalten.

Alle Erwartungen an das heutige Apple-Event haben wir zudem für euch in unserer großen Übersicht zusammengefasst: Was am Dienstag vorgestellt werden könnte.

Apple-Keynote: Wie steht es um iOS 17 und macOS Sonoma?

Neben der Hardware wird Apple wohl auch wieder über Software sprechen und uns die finalen Infos zum Start von iOS 17 und watchOS 10 geben, denn beide Beta-Phasen nähern sich dem Ende zu. Beim Mac dürfte die finale Version von macOS Sonoma traditionell noch etwas auf sich warten lassen.

