Google verliert ein Feature – das für viele gar kein Feature war

Laut einem Bericht von Search Engine Land schickt Google eines seiner Features in die ewigen Jagdgründe. Dort dürfte es eher zur Gruppe jener ausgemusterten Funktionen gehören, auf die User:innen leicht verzichten können.

Anzeige Anzeige

Es geht um das kontinuierliche Scrollen, das ab sofort in der Desktop-Suche abgeschaltet wird, in den „kommenden Monaten“ auch in der mobilen Suche. In der Desktop-Suche kann man jetzt also nicht mehr immer weiter scrollen, ohne dass dafür eine neue Seite geöffnet werden muss.

So funktioniert die Google-Suche ohne die Funktion

Stattdessen findet man am Ende der ersten Seite mit den Suchergebnissen jetzt die klassische Paginierungsleiste. Um sich eine andere Seite anzeigen zu lassen, muss man dann entweder auf „Weiter“ klicken oder kann sich eine bestimmte Seite mit Suchergebnissen anzeigen lassen.

Anzeige Anzeige

Auf Mobilgeräten wird das ein bisschen anders aussehen. Dort wird die Schaltfläche „Weitere Ergebnisse“ angezeigt werden, mit der die nächste Seite geladen werden kann.

Laut einem Google-Sprecher sollen die Suchergebnisse den User:innen dadurch vor allem schneller zur Verfügung gestellt werden. Bisher hat das kontinuierliche Scrollen diesen Schritt dadurch verlangsamt, dass auch nicht explizit angeforderte und auch nicht benötigte Suchergebnisse geladen wurden.

Anzeige Anzeige

Zudem habe das automatische Laden von zusätzlichen Ergebnissen nicht dazu geführt, die Zufriedenheit mit der Suche zu steigern. Die User:innen haben also wohl schlicht keinen Mehrwert in dem Feature gesehen.

Darum wurde das Feature ursprünglich eingeführt

Nachdem es das kontinuierliche Scrollen zuvor schon auf mobilen Geräten gegeben hatte, hatte Google das Feature im Dezember 2022 auch auf dem Desktop eingeführt. Seitdem konnten User:innen beim Scrollen bis zu sechs Seiten an Suchergebnissen sehen, bevor sie auf die Schaltfläche „Mehr“ klicken mussten.

Anzeige Anzeige

Ein Grund für die Einführung der neuen Funktion war die Neigung von User:innen, die zweite Seite an Suchergebnissen zu meiden. Websites, die nicht auf der ersten Seite mit den Suchergebnissen erschienen, sollten dadurch sichtbarer gemacht werden.

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los:

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle:

Mehr zu diesem Thema