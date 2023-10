Halloween: Von diesen 6 Horror-Games habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört

Wenn der Controller nass in den Händen liegt und man kaum noch die Augen auf den Bildschirm richten möchte, dann handelt es sich zumeist um ein ziemlich gutes Horrorspiel. Und damit um eine wunderbare Form von Eskapismus.

Anzeige Anzeige

Das Genre ist in den letzten Jahren zu neuer Blüte gekommen. Wo jahrelang eher Action herrschte und es darum ging, möglichst viele Monster abzuknallen, findet sich heute eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, sich zu gruseln.

Freilich gibt es die Resident Evils, die seit dem siebten Teil wieder deutlich mehr in Richtung Survival-Horror gehen, oder Dead Space, das unlängst mit einem sehr gelungenen Remake bedacht wurde und von den schier endlosen Budgets eines AAA-Studios besonders in seiner grafischen Darbietung sehr profitiert hat.

Anzeige Anzeige

Doch wer ein wirklicher Horror-Fan sein will, der sollte auch abseits dieser Blockbuster nach seinem Schrecken suchen. In unserer Galerie haben wir sechs Spiele zusammengesucht, die vor allem aus dem Indie-Bereich kommen. Hier findet ihr neue Ideen, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen werden.

Diese 6 Horrorspiele solltet ihr ausprobiert haben:

6 Bilder ansehen Von diesen 6 Horror-Games habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört Quelle:

Anzeige Anzeige

Wie ihr seht gibt es Horrorspiele für jeden Gamer-Typen. Die einen mögen es eher, sich durch verlassene Häuser zu schleichen, jeden Schrank zu durchsuchen und zu jeder Zeit genug Heilmittel in der Tasche zu haben. Andere mögen es lieber, sich vor groteskem Body-Horror zu ekeln oder sich mit Freunden zusammen zu gruseln.

Wenn ihr euch darüber hinaus noch für die Entstehung von Horrorspielen interessiert, können wir euch einen Artikel empfehlen, in dem wir berichten, wie die Entwickler von Callisto Protocol sich für das Spiel echte Beispiele von Gore anschauen mussten – keine sonderlich gesunde Arbeitsweise. Anders sieht es bei einem Fan aus, der kurzerhand aus dem Spiel Super Mario 64 ein Horror-Game gemacht hat.

Anzeige Anzeige

Darin steuert ihr den Klempner aus der Ego-Perspektive. Ziel ist es, kleine Statuen einzusammeln, die im Schloss verteilt sind, und dabei der Prinzessin zu entkommen, die sich in einen Geist verwandelt hat. Ihr seht: Selbst sowas Harmloses wie Super Mario kann doch auch Horror sein.

Schafft ihr es, unser Horror-Quiz zu überstehen?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema