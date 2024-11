Harris oder Trump? In diesen Steam-Games könnt ihr selbst mitmischen

Am Abend des 5. November 2024 wird sich entscheiden, wer zum nächsten US-Präsidenten gekürt wird. Aktuell scheint das Rennen so knapp wie noch nie zuvor – zumindest, wenn man den Umfragen glauben schenken möchte. In zwei Spielen jedoch ist der Ausgang noch offen – und jetzt kommt ihr zum Zug.

Im US-Wahlkampf 2024 mitmischen

Nach einem deutlichen Hoch für Kamala Harris nach ihrer Ernennung auf der Democratic National Convention, zeigen aktuelle Umfragen die beiden Kontrahenten nahezu gleich auf. Wer jetzt noch selbst im US-Wahlkampf 2024 mitmischen will, hat dazu auch hierzulande die Gelegenheit – zumindest spielerisch.

In zwei Games auf der Verkaufsplattform Steam könnt ihr euer politisches Geschick beweisen und eine ausführliche Wahlkampagne absolvieren. Hilfreich ist dabei, wenn ihr euch mit dem etwas anderen Wahlsystem in den USA auskennt. Oder aber ihr nehmt diese Spiele an Anlass, um mehr darüber zu lernen.

Im Strategiespiel The Political Machine 2024 könnt ihr eine reale Kandidatin oder einen Kandidaten wählen oder euren eigenen erstellen. Dann heißt es zunächst, sich gegen die Konkurrenz im eigenen Lager durchzusetzen.

Die Gegner werden entweder von anderen Spielern oder vom Computer gesteuert. Unterstützt wird das Spielgeschehen laut Entwickler Stardock Entertainment von einem Simulator, der in der Vergangenheit von großen US-TV-Sendern zur Vorhersage genutzt wurde.

Euer eigenes politisches Geschick testet ihr etwa, indem ihr das Kampagnenbudget strategisch einsetzt oder an Interviews teilnehmt, die den Wahlausgang beeinflussen können. Zudem müsst ihr auf Ereignisse wie E-Mail-Skandale, Affären oder Naturkatastrophen reagieren. Ganz so, wie man es in diesem Wahlkampf schon in der Realität gesehen hat. Das Game kostet bei Steam 19,50 Euro.

Die Swing-States im Fokus

Im 2024 U.S. Election Simulator von Flagman-Jeremy könnt ihr ebenso das Duell ums Weiße Haus simulieren. Das Indie-Game ermöglicht es ebenfalls, Wahlkampagnen durchzuführen, TV-Interviews durchzustehen oder Geld in Werbung zu investieren.

Darüber hinaus können Zwischenergebnisse abgefragt werden, um zu sehen, wie sich bestimmte Aussagen oder politische Ereignisse auf das Wahlverhalten auswirken. Besonders im Fokus sind hierbei natürlich die sogenannten Swing-States, also jene Bundesstaaten, in denen das Rennen bis zum Schluss eng ist und die den Ausschlag für den Wahlsieg geben können. Der 2024 U.S. Election Simulator ist bei Steam für 9,75 Euro erhältlich.

