Statt Dating-Apps: 5 Games, in denen ihr die Liebe ganz neu kennenlernt

Künstliche Intelligenz und Videospiele haben seit vielen Jahren ein Verhältnis. Sie können nicht ohne einander. Denn in Videospielen geht es eben sehr oft um Beziehungen: Die Spieler:innen bauen ein Verhältnis auf zu der Figur, die sie steuern – aber auch zu den Figuren, deren Verhalten der Computer bestimmt.

Auch wenn das, was wir unter KI in Games verstehen, nicht immer „echte“ künstliche Intelligenz ist. Vielmehr handelt es sich oft um Skripte, nach denen sich die Charaktere in einem Spiel verhalten. Die Spieler:innen geben einen Input und die vom Computer gesteuerte Spielfigur verhält sich entsprechend einer vorgegebenen Anzahl an Möglichkeiten. Einer tatsächlichen KI hingegen gibt man nur Parameter, innerhalb derer sie frei agiert.

Ob nun „echte“ KI oder Charaktere, die sich anhand vorgegebener Skripte verhalten – in Games wimmelt es nur so von Spielfiguren, die auf das reagieren, was die Spieler:innen machen. Und das wird vor allem dann besonders deutlich, wenn es um die Liebe geht.

In Dating-Games müssen Spieler:innen gut flirten können, um eine Spielfigur rumzukriegen. Die Spielmechanik dieser Games basiert rein auf Entscheidungen: Geht der Spieler ungestüm vor und versucht, einen Charakter direkt beim ersten Kennenlernen zu küssen? Versucht die Spielerin, einen Charakter in ein Gespräch zu verwickeln, um mehr über seine Vergangenheit zu lernen?

Dieses Videospiel-Genre ist also darauf ausgelegt, eine romantische Beziehung mit einer KI einzugehen. Alles als Spiel natürlich – aber doch können diese Spiele etwas darüber aussagen, wie wir Liebe verstehen. Je obskurer das Game, desto mehr zeigt sich: Gefühle können wir anscheinend für alles und jeden entwickeln. Das zeigen die folgenden fünf Videospiele eindrücklich.

5 Games, in denen ihr die Liebe ganz neu kennenlernt:

Videospiele, besonders aus dem Indie-Bereich, können grandiose Spielwiesen für absolute verrückte Ideen sein. Solltet ihr also noch mehr skurrile Erfahrungen in Games machen wollen, können wir euch etwa ein Steam-Game ans Herz legen, in dem ihr gar nicht machen müsst – und das genau deswegen richtig erfolgreich geworden ist.

Etwas mehr als gar nichts müsst ihr derweil in einem anderen aktuell sehr erfolgreichen Spiel machen – und zwar auf ein Ei klicken. Was es damit auf sich hat, haben wir für euch aufgeschrieben. Sollte euch das immer noch nicht reichen, haben wir 15 Simulatoren für euch rausgesucht, die unglaublich absurd sind – und genau deshalb auch richtig interessant.

