Harvard-Forscher könnten ein Mittel gefunden haben, das vor Covid-19 und Grippe schützt

In den kommenden Wochen und Monaten werden sich wieder viele Menschen mit Erkältungen herumplagen. Manche werden vielleicht mit der echten Grippe oder einer Coronainfektion länger das Bett hüten müssen.

Wirksames Mittel gegen Erkältungen

Geht es nach Forscher:innen von Harvard Medical School und dem Brigham and Women‘s Hospital könnten Erkältungskrankheiten bald der Vergangenheit angehören. Denn ein von ihnen entwickeltes Mittel hat sich in ersten Tests als wirksam erwiesen.

Bei dem Mittel handelt es sich um ein einfaches Nasenspray. Der entsprechenden vorklinischen Studie zufolge war eine 99,99-prozentige Erfolgsquote zu beobachten, wenn es darum ging, Viren und Bakterien zu stoppen.

Tests bisher nur an Mäusen

Allerdings wurden die Tests bisher an Mäusen durchgeführt. Das Forschungsteam will das Spray jetzt aber auch an Menschen testen und zeigt sich überzeugt davon, dass es bis zu einer Erlaubnis durch die Gesundheitsbehörde und einem Marktstart nicht mehr allzu lange dauert.

Das Ganze funktioniert so: Wenn das Spray in die Nasenlöcher gesprüht wird, bedeckt es die Innenseite der Nase. Es bringt eindringende Tröpfchen zum Platzen und fängt die Erreger in einer gelartigen Matrix ein – wo sie letztlich unschädlich gemacht werden.

Existierende Sprays mit Schwächen

Das Prinzip ist nicht neu. Ähnliche Sprays gibt es schon am Markt. Sie erreichen bisher allerdings nur eine Erfolgsquote von 20 bis 70 Prozent, wie es bei Fast Company heißt.

Grund laut den Forscher:innen: Bei den bisher existierenden Sprays wird meist nur auf eine Methode gesetzt. Entweder blockieren sie das Eindringen der Erreger oder sie neutralisieren sie. Die neue Formel basiert dagegen auf drei Wirkmechanismen: dem Zerstören der Tröpfchen, dem Einfangen der Krankheitserreger und dem Neutralisieren der Erreger.

Design ohne Medikamente

Bei den Inhaltsstoffen des neuartigen Sprays setzen die Forscher:innen auf ein medikamentenfreies Design. Dadurch soll es weniger Nebenwirkungen geben und einfacher sein, die behördliche Zulassung zu erhalten.

Interessanterweise gibt es schon ein auf der neuen Formel basierendes Spray. Eine Firma namens Akita Biosciences hat offenbar die entsprechenden Patente gekauft. Bisher wird das Spray aber noch ohne Anpreisung der möglichen Wirkung vertrieben.

Spray hält acht Stunden

Geht es nach den Forscher:innen soll eine Anwendung des Sprays für acht Stunden vorhalten. Es würde für viele Menschen also ausreichen, das Spray zweimal am Tag zu verwenden, etwa vor der Fahrt zur und von der Arbeit, vor Meetings oder am Abend vor Kino- und Restaurantbesuchen.

