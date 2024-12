HDMI 2.2? Neuer Standard kommt: Wann du ein neues Kabel brauchst

HDMI 2.2 im Anmarsch: Der Anschluss wird wohl so bleiben. (Bild: Shutterstock / diy13)

Das HDMI-Forum ist jene Organisation, die die Weiterentwicklung der HDMI-Technologie vorantreibt. Sie ist gemeinnützig angelegt. Unternehmen können sich zur Mitgliedschaft entscheiden, was mehr als 80 Firmen bereits getan haben. Aktuell gehören ihr Branchengrößen wie Apple, Samsung, Nvidia, Sony und viele mehr an.

HDMI 2.2 wird die erste neue Hardware-Spezifikation seit 2017

Ebenjene Gruppe lässt nun verlauten, dass sie am 6. Januar in einer Pressekonferenz eine neue Spezifikationsversion vorstellen wird. Der neue Standard soll die im Juli 2023 veröffentlichte Version HDMI 2.1b ablösen und vor allem „eine Vielzahl höherer Auflösungen und Bildwiederholraten“ ermöglichen. Dabei würden neue Funktionen „durch ein neues Kabel unterstützt“, wie The Verge berichtet.

Voraussichtlich wird der neue Standard HDMI 2.2 sein, was indes nicht offiziell bestätigt ist. Allenfalls lässt sich aus der Ankündigung der Pressekonferenz lesen, dass der HDMI-Lizenzverwalter „mit der Lizenzierung der Version 2.2 der HDMI-Spezifikation“ beauftragt ist.

Soll HDMI zum Displayport aufschließen?

Das 2023 eingeführte HDMI 2.1b ist lediglich eine Art Korrekturversion des bereits 2017 eingeführten Standards HDMI 2.1 und bietet keine neuen Funktionen oder wesentliche Hardware-Änderungen im Vergleich zu HDMI 2.1. Insofern ist es seit 2017 bei der Unterstützung einer Bandbreite von 48 Gbps, variablen Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz und Auflösungen von bis zu 8K geblieben.

Was mit der Ankündigung höherer Auflösungen und Bildwiederholraten konkret gemeint ist, bleibt bis zur Vorstellung am 6. Januar 2025 abzuwarten. Denkbar ist, dass das HDMI-Forum mit dem neuen Standard leistungsmäßig zum Displayport aufschließen will, der bereits jetzt eine maximale Bandbreite von bis zu 80 Gbps liefert und dabei 1080p (FHD) und 1440p (QHD) bei 500 Hz und mehr unterstützt.

Werden neue Kabel unabdingbar?

Dass Nutzer:innen nun zwangsläufig neue Kabel brauchen werden, darf als unwahrscheinlich gelten, weil nicht damit zu rechnen ist, dass das HDMI-Forum den Anschluss selbst ändert. Allerdings dürfte nur ein neues Kabel den Standard vollumfänglich unterstützen. Dieses Detail verrät das HDMI Forum dann doch in einer Pressemitteilung. Die Rede ist davon, dass die „neue Spezifikation“, die höhere Bandbreite und die „breite Palette höherer Auflösungen und Bildwiederholraten“ von einem neuen HDMI-Kabel unterstützt wird.

