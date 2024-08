Hit auf Steam: Warum gerade viele Gamer zum Feierabend eine Autofabrik bauen

Wer mit offenen Augen auf die Steam-Charts schaut, wird gelegentlich ungewöhnliche Titel in der Topliste der Spieleplattform entdecken. Aktuell ist Car Manufacture genau so ein Spiel. Innerhalb weniger Tage konnte es sich auf den fünften Platz der Steam-Charts platzieren und damit Spiele wie Elden Ring und dessen aktuellen DLC hinter sich lassen.

Die Faszination von Car Manufacture

Doch warum finden so viele Steam-Spieler:innen Gefallen an dem neuen Game? Bei Car Manufacture handelt es sich um eine Wirtschaftssimulation; auch Tycoon-Game genannt. Ihr übernehmt die Rolle eines Autofabrikbesitzers im 20. Jahrhundert. Eure Aufgabe ist es, eine wirtschaftlich erfolgreiche Produktionsanlage für allerlei schicke Karossen aufzubauen.

Dabei müsst ihr nicht nur darauf achten, dass die Montagelinien effektiv sind. Ihr müsst zudem einen Blick auf eure Mitarbeiter:innen und deren Bedürfnisse haben, Preise für eure Fahrzeuge festlegen und einen ansehnlichen Verkaufsraum errichten. Denn nur so könnt ihr Kund:innen am Ende davon überzeugen, eure Autos zu kaufen.

Zu guter Letzt müsst ihr in Forschung investieren, um weitere Fahrzeugmodelle zu entdecken und euch von der Konkurrenz abzuheben. Denn eure Kund:innen wollen nicht immer dieselben Modelle kaufen. Wie im echten Leben gibt es auch in Car Manufacture Trends, die ihr womöglich sogar mit Werbung beeinflussen könnt.

Was sagen Spieler:innen zum Steam-Hit?

Car Manufacture ist zunächst in eine Early-Access-Phase gestartet. Heißt: Spieler:innen können mit ihrem Feedback aktiv die Entwicklung des Spiels beeinflussen. Dafür ist das Game aber aktuell günstiger, als es später in der finalen Version sein soll. Zum Launch geben die Macher:innen sogar noch einen Rabatt. So kostet Car Manufacture 17,55 Euro. Wer noch unentschlossen ist, kann sich aber auch zunächst in einer Demo von den Qualitäten des Spiels überzeugen lassen.

Die bereits aktiven Steam-Spieler:innen geben dem Verkaufsschlager überwiegend positive Wertungen. Einige von ihnen fühlen sich an alte Tycoon-Spiele der 2000er-Jahre erinnert. Kritische Stimmen betonen, dass das Game in seinem Zustand noch recht wenig Inhalte bietet. Nach rund zehn bis zwölf Stunden sollen sich die Inhalte wiederholen. Allerdings loben die Spieler:innen die ambitionierten Entwickler:innen, die schnell Probleme mit Updates beheben und womöglich schon bald neue Inhalte nachliefern werden.

