Höchstleistung am Arbeitsplatz: Wie stehen die Deutschen im internationalen Vergleich da?

Gibst du am Arbeitsplatz immer wieder dein Bestes? Das wollte die Wirtschaftsprüfung EY von 17.000 Menschen weltweit wissen. Insgesamt antworteten 54 Prozent der Befragten mit Ja. Bei den Deutschen fiel das Ergebnis allerdings etwas verhaltener aus.

Richtig durchpowern: Die Einschätzungen gehen auseinander

Von insgesamt 1.000 befragten Deutschen gaben in der „Work Reimagined“-Studie rund 48 Prozent an, sie würden auf der Arbeit wirklich ihr Bestes geben. In Indien, China und den USA waren die Prozentsätze derjenigen, die nach eigenen Angaben Bestleistungen abliefern, deutlich höher und lagen mit 67 Prozent, 59 Prozent und 57 Prozent über dem internationalen Durchschnitt.

Selbstkritischer – oder offener – fielen hingegen die Einschätzungen aus Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden aus. Während sich in Großbritannien noch 47 Prozent der Befragten Bestleistungen attestierten, waren es in Frankreich lediglich 37 und in den Niederlanden 36 Prozent. Den niedrigsten Wert verzeichnete EY allerdings bei Teilnehmenden aus Japan: Hier gaben lediglich 19 Prozent der Befragten an, dass sie bei der Arbeit ihr Bestes geben.

Internationale EY-Umfrage: Würdest du deinen Arbeitgeber weiterempfehlen?

Aber nicht nur bei den individuellen Leistungen ist laut EY-Umfrage Luft nach oben: Viele Beschäftigte sind nicht besonders überzeugt von ihrem Arbeitgeber. Lediglich 44 Prozent der befragten Deutschen geben an, dass sie ihren Arbeitgeber Bekannten weiterempfehlen würden.

Im internationalen Vergleich lag die Weiterempfehlungsquote immerhin bei 50 Prozent, in Indien und China war sie mit 70 und 56 Prozent besonders hoch. Gleichzeitig gaben in Indien aber auch 50 Prozent der Befragten an, sie würden darüber nachdenken, den Job zu wechseln. In Deutschland waren 42 Prozent wechselwillig, in China laut einer Pressemitteilung zur Umfrage nur 29 Prozent.

