Ex-Google-CEO Eric Schmidt über seinen Homeoffice-Kommentar: „Ich bedauere meinen Fehler“

„Ich habe in Bezug auf Google und seine Arbeitsvorgaben etwas Falsches gesagt“: Mit diesen Worten hat Ex-Google-CEO Eric Schmidt auf Kritik reagiert, die ihm nach einer Stanford-Vorlesung entgegen geschwappt ist.

In einer Mail an das Wall Street Journal schreibt Schmidt, er habe die Universität gebeten, das Vorlesungsvideo zu löschen. „Ich bedauere meinen Fehler“. Aber was genau war eigentlich vorgefallen?

Warum OpenAI und Anthropic im KI-Rennen vorne liegen sollen

Eric Schmidt hat von 2001 bis 2020 für Google und den Mutterkonzern Alphabet gearbeitet. Damals übernahm er die Rolle des CEOs und später des Executive Chairmans.

Mittlerweile unterrichtet er an der Stanford University. Und genau dort hat der Ex-CEO eine Theorie aufgestellt, warum Google aktuell im Rennen um den KI-Thron hinterherhinken soll.

„Google hat sich dazu entschieden, dass die Work-Life-Balance, früher Feierabend und das Arbeiten von zu Hause wichtiger sind als zu gewinnen“, so Schmidt in einer seiner Vorlesungen. Er fügte hinzu: „Und der Grund, warum Startups so funktionieren ist, dass die Menschen dort wie verrückt arbeiten“.

Seinen Student:innen riet er, dass sie diesen Fehler nicht selbst machen sollen, wenn sie die Universität verlassen und ein Unternehmen gründen: „Ihr könnt die Leute nicht von zu Hause arbeiten und nur einmal pro Woche ins Büro kommen lassen, wenn ihr gegen andere Startups bestehen wollt“.

Ex-Google-CEO im Irrtum: Warum seine These hinkt

Was Schmidt scheinbar nicht auf dem Schirm oder zumindest nicht erwähnt hatte: Schon seit 2022 hat sich Google von der Remote-Arbeit abgewandt und ein hybrides Arbeitsmodell etabliert.

Mitarbeitende können zwei Tage in der Woche an einem Ort ihrer Wahl arbeiten. Die restlichen drei Tage müssen sie ins Büro kommen, die Anwesenheit wird überprüft. Die Arbeit komplett remote zu bestreiten, wird laut Google nur noch in besonderen Einzelfällen erlaubt.

Genau das bekam Schmidt nach seinem Vortrag auch von diversen Kritikern zu hören. Was folgte, war eine Entschuldigung und Klarstellung. Die Uni Stanford hat das Video von Schmidts Vorlesung mittlerweile übrigens tatsächlich gelöscht – das Transkript ist aber weiterhin auf Github verfügbar.

