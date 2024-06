Dieser humanoide Roboter kann Auto fahren – jedenfalls ein bisschen

Autonome Fahrzeuge fahren sich in der Regel von selbst. Forscher aus Japan arbeiten jedoch an einem anderen Ansatz, der jedes Auto in ein autonomes verwandeln könnte. Dabei sitzt ein humanoider Roboter am Steuer und lenkt das Fahrzeug wie ein Mensch – allerdings wie ein sehr unerfahrener Mensch.

Der Roboter namens Musashi hat zwei Kameras als Augen, mit denen er den Straßenverkehr beobachtet und auch Dinge in den Rückspiegeln sehen kann. Musashi verfügt über zwei Hände, mit denen er das Lenkrad bedient, die Handbremse anzieht, den Schlüssel dreht und den Blinker setzt. Im Straßenverkehr würde Musashi momentan jedoch für Chaos sorgen.

So fährt der Roboter

Ein Video zu der Forschung ist kürzlich auf Youtube erschienen. Darin zeigen die Forscher einige Tests, bei denen der Roboter ein kleines Fahrzeug über eine Teststrecke fährt.

Musashi kann an einer Kreuzung um die Ecke biegen und dabei die Ampeln beachten und richtig nutzen. Allerdings dauert dieser Vorgang ungewöhnlich lange, da er nicht aktiv Gas gibt, sondern nur den Fuß von der Bremse nimmt. So braucht er rund zwei Minuten, um die Kreuzung zu überqueren.

In einem anderen Experiment hat Musashi allerdings auch das Gaspedal benutzt, berichten die Forscher. Dabei hatte er jedoch Schwierigkeiten, eine gleichmäßige Geschwindigkeit zu halten.

Die Forscher arbeiten weiter am Roboter

Die Forscher haben ihre Studie bereits 2020 im Robotics and Automation Magazine IEEE veröffentlicht. Vor ein paar Tagen wurde sie auch auf dem Preprint-Server Arxiv zugänglich gemacht, wie Autor Kento Kawaharazuka auf X mitteilte.

In Zukunft möchten die Forscher neue Hardware und Software entwickeln, die Fahrzeuge autonom fahren lassen kann.

