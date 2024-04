Hype-Game sorgt für verärgerte Spieler, weil sie noch mal zur Kasse gebeten werden

Bei Escape from Tarkov wurde die Spielversion aktualisiert. Der Extraction-Shooter bietet nun eine „Unheard Edition“ und schickt die bisher teuerste und umfangreichste „Edge of Darkness Edition“ in Rente. Eigentlich wäre das kein Grund zur Aufregung, aber der Wechsel bedeutet für einige Spieler:innen, die alle Inhalte spielen wollen, zusätzliche Kosten.

Warum Gamer:innen in Escape from Tarkov jetzt mehr bezahlen müssen

Eigentlich wurde allen Käufer:innen der „Edge of Darkness Edition“ versprochen, dass sie zukünftige DLCs ohne weitere Kosten zu erhalten. Bislang war das auch der Fall. Mit der „Unheard Edition“ gibt es aber einen neuen PvE-Modus, der nicht unter diese Regelung fällt. Die Entwickler:innen betonen, dass es sich bei dem Modus um ein Feature handelt und keinen Zusatzinhalt und er deshalb in der neuen Edition gelandet ist.

Wer bereits die „Edge of Darkness Edition“ besitzt und den neuen Modus spielen möchte, muss zwangsläufig zum Upgrade greifen. Dafür zahlt ihr dann etwa 120 Euro. Wenn ihr noch keine Version des Spiels besitzt, kostet die „Unheard Edition“ 250 Euro. Dafür bietet sie neben dem Modus eine erweiterte Lagergröße, mehr Angebotsplätze auf dem Flohmarkt, zusätzliche Ausrüstung direkt zum Start und vieles mehr.

Auf Reddit melden sich zahlreiche Spieler:innen zu Wort, die nicht bereit sind, Geld für das erneute Upgrade zu bezahlen. So schreibt eine User:in: „In 30 Jahren Gaming habe ich mich noch nie so betrogen gefühlt.“ Im Thread wird gefordert, dass Besitzer:innen der „Edge of Darkness Edition“ die „Unheard Edition“ kostenlos bekommen oder zumindest der PvE-Modus für sie freigeschaltet wird.

Besonders ein Punkt in der neuen Version von Escape from Tarkov stört die Gamer:innen. Denn auch die „Unheard Edition“ verspricht „Zugang zu allen zukünftigen DLCs“. Spieler:innen vermuten, dass die Entwickler:innen jederzeit eine neue Version herausbringen könnten, die dieses Versprechen noch einmal bricht.

