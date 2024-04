Virtuelle Rennen im echten Auto: Need for Speed bald in Mercedes-Benz-Modellen spielbar

Mercedes-Benz hat eine Kooperation mit Tencent und Electronic Arts bekannt gegeben. Zusammen mit den Publishern will der Autohersteller im Laufe des Jahres Need for Speed Mobile in die Cockpits einiger ausgewählter Fahrzeuge bringen.

Need for Speed im Mercedes-Benz

Vorerst wird das allerdings nur in China und für Fahrzeuge mit der dritten Generation MBUX möglich sein. MBUX ist die Mercedes-Benz-User-Experience, also das Multimediasystem des Herstellers. Der Hersteller plant, das Spiel im Laufe des Jahres als Over-the-Air-Update in das System zu integrieren.

Wann genau das passiert, wird wohl hauptsächlich vom Release-Termin von Need for Speed Mobile abhängen. Aktuell ist der Release-Zeitraum des Mobile-Ablegers für den Sommer 2024 angesetzt. Im Spiel liefert ihr euch wie bei anderen Ablegern der Reihe Rad-an-Rad-Duelle mit anderen Spieler:innen (lokal oder online) sowie mit der computergesteuerten Konkurrenz.

Neben der Option, die Fahrzeuge per Touch-Display zu steuern, können auch Bluetooth-Controller mit dem MBUX verbunden werden. Dann können auch Mitfahrer:innen Need for Speed Mobile spielen. Allerdings geht das nur, während das Fahrzeug steht. Zocken während der Fahrt wird nicht möglich sein. So soll gewährleistet werden, dass Fahrer:innen nicht durch das Spiel abgelenkt werden.

Ob auch Mercedes-Benz nächstes Multimediasystem, MBOS, mit Need for Speed Mobile versorgt wird, ist bisher nicht bekannt. Die neue Version des Systems soll auch noch 2024 erscheinen und unter anderem KI bieten. In der Pressemitteilung betont Mercedes-Benz, dass künftig weitere Spielerlebnisse für MBUX geplant sind. Demnach könnten auch hierzulande Games für Mercedes-Benz-Modelle erscheinen.

