Auf Instagram kannst du jetzt deinen Live-Standort mit anderen teilen

Apples Find-My-Friends-App (die jetzt in die Find-My-App integriert ist) erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Nutzer:innen können mit der Anwendung ausgewählten Personen in Echtzeit ihren Standort übermitteln. Das soll Verabredungen vereinfachen.

Weil Meta gerne beliebte Features in seine Apps integriert und das Abkupfern von Ideen bei sozialen Medien quasi zum guten Ton gehört, bekommt jetzt auch Instagram eine ähnliche Funktion spendiert. Wie Meta am Montag in einem Blogpost mitgeteilt hat, können User:innen bald ihren Standort live mit anderen teilen.

Schneller Treffen: Live-Standort über Instagram schicken

Das bedeutet allerdings nicht, dass man öffentlich auf seinem Profil anzeigen lassen kann, wo man sich gerade befindet. Aus Datenschutzgründen ist die Standort-Übertragung nur per Direct Message (DM) oder in einem Gruppenchat möglich.

Damit soll man über den Instagram-Chat schneller und effektiver Treffpunkte mit Freund:innen vereinbaren können. Statt umständlich zu schildern, wo man sich gerade genau befindet, wird einfach der Standort geteilt und alle relevanten Personen sehen sofort, wie man am besten zusammenkommt.

„Verbringt mehr Zeit miteinander und weniger mit der Koordination“, übertitelt Instagram daher sein neues Feature.

Wer die Funktion für überflüssig oder bedenklich hält, muss sich immerhin keine Sorgen machen. Das Teilen des Standortes ist standardmäßig ausgeschaltet und muss proaktiv aktiviert werden.

Außerdem ist es im Gegensatz zu Apples Total-Kontroll-App Find My nicht möglich, den eigenen Aufenthaltsort durchgehend mit anderen Personen zu teilen. Nach einer Stunde schaltet sich das Übermitteln des Live-Standorts automatisch wieder ab.

Standort für Posts: Eventuell kommt auf Instagram auch bald ein Snap-Map-Klon

Offenbar spielt man bei Meta auch mit dem Gedanken, weitere Standort-Features bei Instagram einzubauen. Das Unternehmen hat laut 9to5Mac jüngst bestätigt, dass auch eine Funktion in Planung ist, die Snap Map ähnelt. Dabei können Beiträge statt in einem klassischen Feed anhand einer Standort-Karte eingesehen werden.

Nutzer:innen sehen also zum Beispiel, welche Post-Fotos im Stadtzentrum oder ihrer Nachbarschaft aufgenommen und hochgeladen wurden.

Weitere Insta-Features: Sticker und Nicknames

Neben der Standort-Anzeige wird Instagram mit dem neuesten Update auch noch andere Features hinzufügen. Zum Beispiel gibt es über 300 neue Sticker, die in DM-Konversationen genutzt werden können.

Außerdem erscheint beim Tippen auf den Chatnamen eines Gruppenchats jetzt die Funktion „Nicknames“ (Spitznamen), mit der man den Mitgliedern der Unterhaltung individuelle Namen verpassen kann, die dann ausschließlich innerhalb des Chats angezeigt werden.

