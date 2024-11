Schluss mit endlosem Scrollen: Diese neue Android-Funktion hilft dir, weniger Zeit am Smartphone zu verbringen

Einige Smartphone-Nutzer:innen werden das Problem kennen: Eigentlich wolltet ihr nur mal kurz auf Instagram, Facebook oder in eurem News-Feed nachschauen, was ihr womöglich verpasst habt. Und schon steckt ihr im „Doomscrolling“ fest und schaut euch unzählige Clips, News und Fotos an – ohne ein Ende zu finden.

Alle Android-Smartphones haben eine Funktion, mit der ihr das unendliche Scrollen nach einer Weile unterbinden könnt. Ihr stellt einfach ein, nach welchem Zeitraum die Apps gesperrt werden sollen. Zugang gibt es dann erst am nächsten Tag oder wenn ihr die Sperre wieder selbst aufhebt. Doch jetzt hat Google eine neue Funktion hinzugefügt, die euch etwas sanfter auf eure lange Zeit auf Instagram und Co. hinweist.

Android: Das ist neu bei Digital Wellbeing

Die neue Funktion befindet sich im Bereich „Digital Wellbeing“. Diesen könnt ihr auf eurem Android-Smartphone ganz einfach über die Einstellungen aufrufen, indem ihr den Begriff in die Suchleiste eingebt. Im selben Menü könnt ihr auch einstellen, dass Apps gesperrt werden, wenn ihr zu viel Zeit darin verbringt. Jetzt gibt es weiter unten aber noch die Funktion „Erinnerungen zur Bildschirmzeit“.

Das Android-Feature ist grundsätzlich deaktiviert. Wenn ihr es aktiviert, bekommt ihr in regelmäßigen Zeitabständen am oberen Bildschirmrand eine kleine Erinnerung, wie viel Zeit ihr schon in der App verbracht habt. Damit euch die Android-Funktion nur in den Apps erinnert, in denen ihr nicht produktiv seid, könnt ihr die Anwendungen einzeln aus der Liste aller installierten Apps auswählen.

Google hat den Rollout für die neue Funktion schon vor wenigen Tagen begonnen. Sind die Erinnerungen zur Bildschirmzeit bisher nicht bei euch verfügbar, solltet ihr euer Smartphone auf den aktuellsten Stand bringen. Sollte das ebenfalls nicht reichen, müsst ihr euch wohl noch ein wenig gedulden. In der Regel finden Rollouts von neuen Features in Wellen statt.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

