Android 16: Welche Funktionen das nächste große Update bietet – und welche noch kommen könnten

Google hatte sich mit dem Release von Android 15 gehörig Zeit gelassen und selbst die neuen Pixel-9-Modelle noch mit Android 14 veröffentlicht. Mit Android 16 soll es nun ganz schnell gehen. Schon in der ersten Jahreshälfte wird es laut Hersteller erscheinen. Nach zwei Entwicklervorschauversionen ist die Entwicklung in der öffentlichen Betaphase angekommen. Welche Funktionen Google schon angekündigt hat, und welche noch zu erwarten sind.

Android 16: Google bricht mit den Namenskonventionen

Nicht nur beim Releasezeitraum gibt es größere Änderungen mit dem Update auf Android 16, sondern auch bei Googles seit Jahren etablierter Namenskonvention brechen die Entwickler:innen. So besitzen Android-Iterationen seit Version 1.5 einen Süßigkeitennamen, der sich alphabetisch fortsetzt. Android 1.5 hatte den Zusatz „Cupcake“, 1,6 „Donut“, 2.0 „Eclair“ und Android 15 schließlich „Vanilla Ice Cream“.

Basierend auf diesem Muster würden wir erwarten, dass der Codename von Android 16 mit dem Buchstaben „W“ beginnt. Aber weit gefehlt. Laut Android-Experte Mishaal Rahman hat Google der nächsten Android-Version den Zusatz „Baklava“ verpasst.

Eigentlich hätte Google die nächste Android-Version der Nomenklatur zufolge eher „Waffle“ taufen sollen. Allerdings werden die Süßigkeitennamen schon seit Android 10 nicht mehr offiziell genutzt, sondern nur noch von Entwickler:innen. Mit „Baklava“ sollen gewissermaßen die großen Änderungen am Backend von Android zelebriert werden.

Das sind die ersten offiziellen Android-16-Funktionen

Mit dem Release der ersten Android-16-Vorschau hat Google erste Funktionen angekündigt: Unter anderem erweitert das Update den mit Android 13 eingeführten Foto-Picker, mit dem Nutzer:innen nur ausgewählte Bilder und Videos mit Anwendungen teilen können. Entwickler:innen können diese Funktion per Schnittstelle (API) direkt in ihre Apps einbetten. Auf diesem Wege sollte die Freigabe von Medien mit Apps nahtloser gestaltet werden, ohne Zugriff auf das gesamte Gerät oder eure Cloud-Speicher-Bibliothek zu gewähren.

Der aktualisierte Foto-Picker ist zudem keine exklusive Funktion von Android 16. Dank modularer Systemkomponenten, Google-System-Updates und Google-Play-Services wird das Feature auch von älteren Geräten bis Android 4.4 (API Level 19) unterstützt. „Die Integration erfordert nur ein paar Zeilen Code mit der zugehörigen Android-Jetpack-Bibliothek“, so Google.

Weiter bringt Android 16 DP1 eine frühe Version der sogenannten „Health-Connect“-Funktion, mit der Gesundheitsdatensätze geteilt werden können. Laut Google soll diese Funktion Apps ermöglichen, medizinische Datensätze im FHIR-Format zu lesen und zu schreiben. Mit dieser Lösung könnten Apps und medizinische Geräte – mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers oder der Nutzerin – Informationen und medizinische Aufzeichnungen austauschen, so wie es Wearables und Fitness-Tracker schon können. Das Feature ähnelt „Apple Health“ auf iPhones.

„Live-Activities“: Android 16 bekommt reduzierte iOS-Funktion

Mit der ersten Android-16-Beta liefert der Hersteller neue Funktionen, die sich auf das Verhalten von Apps auswirken. Eine dieser Neuerungen erinnert an Apples Live-Updates von iOS, die etwa Lieferzeiten von Bestellservices und anderen Dinge in der Dynamic Island anzeigen können. Bei Android 16 ist die Lösung zum einen auf den Sperrbildschirm beschränkt. Zum anderen soll der Umfang an verfügbaren Informationen eingeschränkter sein. So ist zunächst nicht geplant, Spielstände von Sportveranstaltungen anzuzeigen. Stattdessen wird die Funktion auf Fahrdienste, Essenslieferungen und Navigations-Apps reduziert.

Im Unterschied zu Apples Live-Activities in der Dynamic Island und Samsungs Now Bar, die mit dem Galaxy S25 angekündigt wurde und im unteren Teil des Sperrbildschirms angezeigt werden soll, ist Googles Lösung offenbar gut sichtbar auf dem Sperrbildschirm untergebracht. Auch in der Benachrichtigungsleiste könnte das Feature zu finden sein.

Eine grob ähnliche Funktion existierte im Grunde schon mit Android 12. Denn die Version verfügte über eine Schnittstelle, mit der Telefon-Apps die Dauer eines laufenden Anrufs in der Statusleiste anzeigen können.

„Adaptive“: Android 16 bringt Apps für jede Bildschirmgröße

Eine weitere wichtige Änderung, die mit der ersten Beta-Version einzieht, bezieht sich auf das Erscheinungsbild von Apps. Künftig fordert Google von Entwickler:innen, dass sie ihre Apps so konzipieren, dass sie auf allen Geräten „unabhängig von der Displaygröße und dem Formfaktor“ funktionieren.

Damit soll sichergestellt werden, dass Apps auf größeren Geräten wie Tablets und Foldables bildschirmfüllend angezeigt und für das Multitasking frei in ihrer Größe verändert werden können. Spiele sind davon ausgenommen; mit Android 16 ist diese Anforderung noch nicht verpflichtend, jedoch sollten App-Entwickler:innen sich mit der Neuerung vertraut machen, da sie mit Android 17, das im Jahr 2026 auf den Markt kommt, gefordert wird.

Smartphone-Steuerung per KI: Gemini bekommt mehr Erweiterungen

Google hat überdies angekündigt, weitere Gemini-Erweiterungen hinzuzufügen, um den Funktionsumfang zu erweitern. Im Zuge des Galaxy-S25-Launches hatte das Unternehmen die Möglichkeit angekündigt , mit einem einzigen Befehl Aktionen über mehrere Apps hinweg ausführen zu können.

Bisher funktioniert Gemini nur mit Googles eigenen Apps, einigen Samsung-Apps und einer Handvoll Drittanbieter-Optionen wie Spotify und Whatsapp. Laut Google soll es künftig Unterstützung für „mehr Apps mit mehr OEMs auf mehr Geräten mit mehr Formfaktoren“ geben.

Audio-Sharing und erweitertes Privacy-Dashboard

Neu ist zudem laut 9 to 5 Google eine „Audio-Sharing“-Funktion, die es ermöglicht, Musik via Bluetooth mit anderen zu teilen. Das Feature wird nicht von allen Smartphones unterstützt, sondern sie erfordert recht aktuelle Geräte wie etwa Googles Pixel-8- und Pixel-9-Reihen.

Erweitert hat Google mit Android 16 das Privacy-Dashboard: In der nützlichen Übersicht zum Schutz der eigenen Privatsphäre kann im Detail eingesehen werden, welche App wann auf welche Berechtigung zugegriffen hat. Bislang war die Übersicht auf einen Zeitraum von 24 Stunden eingeschränkt, jetzt lässt sich der Zeitraum auf sieben Tage ausdehnen. Einige Hersteller bieten Optionen in ihren Softwareversionen schon an.

Bessere Nachtfotos auf Instagram und Profi-Codec für Videos

Mit Android 16 führt Google eine neue Nachtmodus-Indikator-Schnittstelle ein, die Apps dabei helfen soll, die Fotos bei wenig Licht automatisch zu optimieren. Unter anderem sollen Instagram und weitere Social-Media-Apps die Funktion nutzen, mit der der Nachtmodus gestartet wird, um die Bildqualität zu verbessern. Einige ausgewählte Geräte wie das Pixel 6 und neuer, das Galaxy S24 Ultra und weitere unterstützen die Funktion schon und zeigen ein „Mondsymbol“ an, das Nutzer:innen dabei helfen soll, den Nachtmodus zu aktivieren.

Weitere Neuerungen sind die Unterstützung für den Advanced-Professional-Video (APV)-Codec, der für die professionelle Videoaufnahme und -nachbearbeitung in hoher Qualität konzipiert ist. Neu ist ferner eine bessere Unterstützung für vertikales Text-Rendering, so Google.

Android-16-Funktionen schon in Android 15 versteckt

Die Anzahl der angekündigten Neuerungen ist noch überschaubar. Aber dank Googles quartalsweise erscheinenden Updates (QPR) können wir uns schon ein Bild davon machen, was noch Teil des Releases sein dürfte.

Denn zur Beschleunigung der Android-Entwicklung setzt Google auf ein sogenanntes „Trunk-basiertes“ Entwicklungsmodell. Hierbei arbeiten die Android-Entwickler:innen intern an einem einzigen, zentralen „Hauptstrang“ und nutzen „Flags“, um festzulegen, welche Funktionen und Schnittstellen (APIs) in einem bestimmten Build aktiviert sind.

Durch Kniffe können so noch inoffizielle, unangekündigte Funktionen aktiviert werden, wie es der Experte Mishaal Rahman regelmäßig unter Beweis stellt. Dank seiner umfangreichen „Android-Forschung“ können wir jetzt schon sehen, was Google für Android 16 geplant hat.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Funktionsweise von Features sich bis zum finalen Release verändern können. Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass einige Funktionen auch schon in einer früheren QPR-Version veröffentlicht werden.

Mehr Ordnung mit Android 16: Gebündelte Benachrichtigungen à la Gmail

Überarbeitet wird mit Android 16 laut Rahman offenbar die Art, wie Benachrichtigungen angezeigt werden können. Android 16 enthält die Option „gebündelte Benachrichtigungen“, mit der sich eingehende Nachrichten ähnlich wie in Gmail organisiert werden sollen. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert, wie der Experte auf Android Authority erklärt.

Bringt Android 16 die App-Bubbles?

Mit Android 16 könnte zudem die Option einziehen, jede App in einer schwebenden „Blase“ anzeigen zu lassen. Eine reduzierte Variante besteht schon seit Android 11 für Chat-Apps.

Rahman zufolge könnte Google diese Funktion für jede App bereitstellen und temporäre Verknüpfungen in Blasenform für Browser, Dienstprogramme und mehr ermöglichen.

Mehr Ruhe im Chat: „Notification Cooldown“

Die Funktion namens „Notification Cooldown“ wurde schon mit Android 15 erwartet, nun könnte sie aber mit Android 16 erscheinen, heißt es. Sie sorgt dafür, dass bei einem Chat mit vielen Nachrichten nur die erste mit voller Lautstärke oder Vibration ertönt und die folgenden Nachrichten leiser abgespielt werden. Kurioserweise hat Google sie im Update auf Android 15 QPR2 erneut aktiviert. Daher ist ungewiss, ob sie Teil von Android 15 oder doch 16 wird.

Kommt mit Android 16 der Desktopmodus?

Auch ein Desktopmodus ist seit Längerem im Gespräch und hätte angeblich auch mit Android 15 erscheinen können. Die „Flags“ wurden aber nicht umgelegt.

Mit einem Desktopmodus könnten Nutzer:innen mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen und die Größe der Anwendungsfenster frei ändern, so wie wir es von herkömmlichen Desktops gewohnt sind. Diese Funktion dürfte zum einen auf Tablets und Foldables mit größeren Bildschirmen sinnvoll sein. Zum anderen aber auch, wenn ein Smartphone an einen externen Bildschirm angeschlossen wird.

„App-Funktionen“: Android-16-Feature schlummert noch

Android 16 wird mit der Hilfe von Gemini 2.0 und sogenannten „App-Funktionen“ mehr und mehr zu einem KI-Betriebssystem: Denn die KI soll dazu in der Lage sein, „Aktionen im Namen von Nutzer:innen innerhalb von Anwendungen durchzuführen“. Man könnte das Feature letztlich als KI-Agent verstehen. Derzeit setzt Google für die Interaktion von Youtube, Spotify und weiteren externen Diensten auf sogenannte Erweiterungen.

Mittels der Agenten kann Google sich den Umweg über Erweiterungen sparen. Hierfür ist eine neue Schnittstelle erforderlich, die Teil von Android 16 sein wird, schreibt Mishaal Rahman bei Android Authority. Mit dieser können User:innen per Gemini App-Funktionen direkter ansteuern. Diese Art der Interaktion dürfte auch Teil von Project Astra und Android XR für AR-Brillen und -Headsets werden.

Was könnte Android 16 noch mit sich bringen?

Mit Android 16 könnte Googles erweitertes Sicherheitsprogramm fester Bestandteil des Betriebssystems werden, heißt es. Dieses Programm liefert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Nutzer:innen, die einem erhöhten Risiko von Phishing, Überwachung und anderen Online-Angriffen ausgesetzt sind. Bislang konnte diese Funktion nur über eine Webseite aktiviert werden.

Bestandteil von Android 16 könnte ebenso eine Option werden, mit der der erweiterte Schutz direkt in den System-Einstellungen aktiviert werden kann. Rahman spekuliert, dass es eine neue „Advanced Protection API“ geben wird, mit der Apps erkennen können, ob die Funktion aktiviert ist und die Funktionen an die entsprechenden Sicherheitsbedürfnisse anpassen.

Wann erscheint Android 16?

Das große Update auf Android 16 soll laut Google im Laufe des zweiten Quartals erscheinen. Damit wird es Monate früher veröffentlicht als die Vorgänger, die zwischen August und Oktober bereitgestellt wurden.

Der frühere Release soll unter anderem damit zusammenhängen, dass die nächsten Pixel-Geräte auch mit neuen Android-Versionen ausgeliefert werden können. Beim Pixel 9 hatte das nicht geklappt: Die Geräte wurden mit Android 14 auf den Markt gebracht und erhielten erst zwei Monate später das Update auf Android 15.

Einen genauen Termin nannte Google bislang nicht, allerdings kursiert unter der Hand schon der 3. Juni 2025. Ob Google an diesem Tag wirklich das Update freigeben wird, bleibt abzuwarten.

Vor dem weit entfernten finalen Release dürften wir nach den ersten Developer-Previews im November und Dezember sowie der im Januar 2025 erschienen ersten Beta weitere Entwicklungsschritte erwarten: Drei weitere Betas sollen bis April 2025 ausgeliefert werden, bevor die finale Version von Android 16 zwischen Mai und Juni erscheinen dürfte.