Android 16: So kannst du bald mit Gemini dein Smartphone kontrollieren

Mit der Android 16 DP1 hatte Google im November die erste Vorabversion für Entwickler:innen veröffentlicht. Während der Umfang der Nutzer:innen-seitigen Funktionen überschaubar ist, verstecken sich in den Assets des Updates interessante Hinweise auf neue Features: Eines davon trägt die Bezeichnung „App-Funktionen“.

„App-Funktionen“: Android-16-Feature schlummert noch

Wie Android Authority herausgefunden hat, soll die kommende Funktion es Gemini ermöglichen, „Aktionen im Namen von Nutzer:innen innerhalb von Anwendungen durchzuführen“. Man könnte das Feature letztlich als KI-Agent verstehen. Derzeit setzt Google für die Steuerung von Youtube, Spotify und weiteren externen Diensten wie die Hotelsuche oder Flüge auf sogenannte Erweiterungen.

Um den Umweg über Erweiterungen zu sparen, führt Google mit dem Update auf Android 16 offenbar eine neue Schnittstelle ein, so Mishaal Rahman von Android Authority. Mit dieser können User:innen per Gemini App-Funktionen direkter ansteuern.

Ursprünglich hatte Google schon eine ähnliche Funktion für den Google Assistant mit dem Pixel 4 (Test) im Jahr 2019 angekündigt. Damals hieß es, dass der „neue Google Assistant“ Aufgaben über Apps hinweg koordinieren könnte. So sollte es etwa möglich sein, Multitasking-Funktionen per Sprachbefehl über verschiedene Apps zu verwenden und komplexe Aktionen auszuführen, wie beispielsweise eine eingehende Textnachricht per Sprache zu beantworten und anschließend ein Foto zu senden. So weit hat es der Assistant nie geschafft.

Gemini: Was sollen die App-Funktionen in Android 16 können?

Während Rahman nur erste Hinweise auf die neue, spannende Funktion entdecken konnte, zeigt ein weiterer Fund, was mit den App-Funktionen möglich sein wird. Der Android-Experte namens Assemble Debug hat in einigen Samsung-Apps weitere Hinweise gefunden, die auf erste Funktionen schließen lassen.

Gemini scheint mit Android 16 beispielsweise dazu in der Lage zu sein, verschiedene Dinge für euch zu erledigen. So sei es möglich, Alarme in der Samsung-Uhr zu erstellen, Notizen in Samsung-Notizen zu löschen, eine Aufgabe in Samsungs Erinnerungen-App zu aktualisieren und viele weitere Dinge für euch zu erledigen, ohne die jeweiligen Apps zu öffnen.

Die Liste der entdeckten Befehle nur für die Samsung-App ist sehr lang und scheint sogar die Suche nach Dateien, in Karten, nach Video, Musik und vielem mehr zu beinhalten. Auch das Annehmen oder Ablehnen von Anrufen könnte Gemini künftig für euch erledigen.

Es ist naheliegend, dass nicht nur Samsung-Apps, sondern auch Google eigene Anwendungen als auch die der weiteren Hardwarepartner wie Xiaomi, Oppo, Oneplus und Motorola per Gemini bedient werden können.

Android 16 erscheint Mitte 2025

Wann Google die neue Funktion ankündigen wird, ist derzeit noch unklar. Allerdings wird der Hersteller noch im Dezember die zweite Entwicklervorschau veröffentlichen. Zwischen Januar und April 2025 sollen vier Betaversionen veröffentlicht werden, um zwischen Mai und Juni das fertige Update zu veröffentlichen.

Mit dem früheren Zeitplan möchte Google sicherstellen, dass das Pixel 10 auch garantiert mit einer neuen Android-Version ab Werk starten kann. In diesem Jahr hatte Google es beim Pixel 9 nicht hinbekommen: Die Gerätefamilie erschien im August noch mit der 2023er-Android-Version 14.

