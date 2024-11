Android 16 kommt früher – warum nicht nur Pixel-Besitzer davon profitieren sollen

Google veröffentlicht ähnlich wie Apple einmal im Jahr eine neue große Android-Version. Diese erscheint in der Regel im Spätsommer oder Herbst: So lieferte der Hersteller das Update auf Android 14 im Oktober 2023 aus, Android 15 erschien als fertige Version im Oktober 2024 – und damit zwei Monate später als die neuen Pixel-9-Geräte.

Ab 2025 ändert Google die Updatestrategie: Das große Android-Update soll nicht mehr im Laufe des dritten oder vierten, sondern schon während des zweiten Quartals eines Jahres veröffentlicht werden, wie der Hersteller in einem Beitrag bestätigt. Das heißt, dass Android 16 nicht erst zwischen August und Oktober, sondern zwischen April und Juni veröffentlicht werden soll. Erste Gerüchte zu einem neuen Android-Update-Releasefenster kursieren schon seit Anfang Oktober 2024.

In Googles Ankündigung zu den großen Änderungen heißt es, dass der neue Veröffentlichungszeitraum „besser mit dem Zeitplan für die Markteinführung“ von Geräten in Googles gesamten Ökosystem übereinstimmen würde. Auf diese Weise könnten mehr Geräte die Hauptversion von Android früher erhalten.

Bislang lieferte zuerst Google die großen Updates auf die eigenen Pixel-Geräte aus, während andere Hersteller wie Samsung oder Xiaomi ihre Geräte erst Monate später mit der neuen Android-Version ausrüsteten. Das soll sich mit Android 16 ändern. Laut Google arbeitet das Unternehmen „aktiv mit Gerätepartnern zusammen, um die Q2-Version (also Android 16) auf so viele Geräte wie möglich zu bringen.“ Zwar nennt Google kein konkretes Zeitfenster, die hauseigene Entwickler:innenkonferenz Google I/O, die alljährlich im Mai stattfindet, wäre ein passender Anlass.

Laut Google soll schon bald eine erste Developer-Preview von Android 16 mit neuen Schnittstellen und einem SDK (Software Development Kit) veröffentlicht werden, mit denen App-Entwickler:innen ihre Anwendungen an die neue OS-Version anpassen können.

Angesichts dessen, dass die Developer-Previews in den vergangenen Jahren zwischen Februar und März erschienen, dürfte der vorgezogene Release eine baldige Veröffentlichung der neuen Vorab-Version bedeuten. Möglicherweise erscheint die erste Entwicklervorschau von Android 16 noch 2024.

2025 ziehen noch weitere Änderungen ein: Denn neben dem SDK für die Hauptversion soll es im vierten Quartal eine kleinere SDK-Version geben, die Google zufolge eher den derzeitigen vierteljährlichen Veröffentlichungen für die Pixel-Geräte entspricht. Mit dem (SDK-)Update im vierten Quartal sollen neue Funktionen einziehen, die indes „keine App-beeinflussenden Verhaltensänderungen beinhalten“, so Google. Für Entwickler:innen heißt es, dass die Kompatibilitätstests vorgezogen werden.

Vorteil des neuen Releasefensters ist, dass Entwickler:innen ihre Apps früher mit neuen Funktionen ausstatten könnten, da mehr Geräte diese früher unterstützen dürften. Eine dieser erwarteten neuen Funktionen sind sogenannte „fortlaufende Benachrichtigungen“, die den Live-Aktivitäten von Apples iPhones ähneln sollen.

Ob der neue Updateablauf für Android 16 die Regel wird und sich auch auf Releases wie Android 17 und künftige Versionen auswirken wird, ist unklar. Google bezieht sich zunächst nur auf das Update, das 2025 erscheinen wird.

Wann könnte Android 16 erscheinen?

Während Google mit Q2 2025 ein sehr weites Zeitfenster für den Release nennt, will Android Headlines an den genauen Termin für die Veröffentlichung von Android 16 gekommen sein: Demzufolge soll es der 3. Juni 2025 sein. Das wären nur wenige Tage vor Apples Entwicklerkonferenz WWDC, die in der Regel Anfang Juni veranstaltet wird.

Laut Android Headlines soll an diesem Tag nicht nur Android 16 für Pixel-Geräte veröffentlicht, sondern auch der Quellcode ans AOSP (Android Open Source Project) übergeben werden. Damit können Entwickler von alternativen Android-Versionen mit ihrer Entwicklung loslegen. Hardware-Partner wie Samsung oder Xiaomi erhalten den Quellcode stets früher. Ob der Termin stimmt, oder Google die eigene I/O-Entwickler:innenkonferenz im Mai für den Release nutzt, werden wir in wenigen Monaten erfahren.

Android Version Codename (Süßigkeitenname) AOSP-Releasedatum Android 16 Baklava Q2 2025 Android 15 Vanilla Ice Cream 3. September 2024 Android 14 Upside Down Cake 4. Oktober 2023 Android 13 Tiramisu 15. August 2022 Android 12 Snow Cone 4. Otober 2021 Android 11 Red Velvet Cake 8. September 2020 Android 10 Quince Tart 3. September 2019 Android 9 Pie 6. August 2018 Android 8.0 Oreo 21. August 2017 Android 7.0 Nougat 22. August 2016 Android 6.0 Marshmallow 5. Oktober 2015 Android 5.0 Lollipop 12. November 2014 Android 4.4 KitKat 31. Oktober 2013 Android 4.1 Jelly Bean 9. Juli 2012 Android 4.0 Ice Cream Sandwich 18. Oktober 2011 Android 3.0 Honeycomb 22. Februar 2011 Android 2.3 Gingerbread 6. Dezember 2010 Android 2.2 Froyo 20. Mai 2010 Android 2.0 Eclair 27. Oktober 2009 Android 1.6 Donut 15. September 2009 Android 1.5 Cupcake 27. April 2009 Android 1.1 Base11 9. Februar 2009 Android 1.0 Base 23. September 2008