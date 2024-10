Android 15 für den 15. Oktober erwartet: Diese 10 neuen Funktionen müsst ihr kennen

Android 15 hat zahlreiche smarte Features an Bord. (Foto: t3n)

Mit Android 15 liefert Google eine neue Version seines mobilen Betriebssystems aus, die eher viele kleine als große Neuerungen mit sich bringt. Ähnlich verhält es sich in gewisser Weise mit Apples iOS 18. Bei beiden Unternehmen liegt der Fokus in diesem Jahr auf künstlicher Intelligenz, die jedoch nicht vollumfänglich zeitnah in die EU kommt.

Wann erscheint Android 15?

Eigentlich ist Android 15 seit Anfang September fertig. Google hat zumindest den Quellcode des finalen Version für Entwickler:innen im Android Open Source Projects (AOSP) veröffentlicht. Damit können unabhängige Plattformentwickler:innen wie LineageOS oder GrapheneOS und weiteren Unternehmen, die keine offiziellen Android-Hardwarepartner sind, die Entwicklung ihrer eigenen Versionen von Android 15 beginnen.

Hardware-Partner wie Samsung, Motorola, Xiaomi oder Oneplus haben schon seit Monaten Zugriff auf den Quellcode, um ihre eigenen Updates anzupassen. Google selbst will im Oktober das große Update für seine Pixel-Geräte freigeben. Der Hersteller nennt zwar kein konkretes Datum, jedoch heißt es von Insidern, dass Besitzer:innen eines Pixel 6 (Test) und neuer am 15. Oktober mit dem Update rechnen können. In Stein gemeißelt ist das Datum indes nicht.

Länger gedulden müssen sich wohl Besitzer:innen kompatibler Geräte von Samsung, Motorola, Oneplus, Nothing, Vivo, Sony und anderen Marken warten. Google zufolge sei mit dem Release des Updates der Hardwarepartner eher in Monaten als Wochen zu rechnen. Welche Geräte das Update auf Android 15 erhalten, klären wir in unserem Ratgeber.

Und was steckt so alles drin? Wir verraten es euch:

Mit Android 15 verpasst Google seinem Betriebssystem mehr Sicherheit für sensible Daten. Dazu integriert das Unternehmen ein sogenanntes „Privates Profil“ in die App-Übersicht, das mit einer zusätzlichen Authentifizierungsebene einhergeht. In dem separaten Ordner lassen sich zum Beispiel Bank-, Gesundheits- und andere Apps ablegen, die andere nicht sehen sollen. Praktisch: Bei Bedarf lässt sich dieser Bereich mit einem Tap komplett ausblenden.

KI-Diebstahlschutz

Auch gegen Langfinger hat Android 15 eine neue Funktion, die es für Diebe weniger attraktiv macht, das Smartphone zu stehlen. Eine gängige Form des Smartphone-Diebstahls ist es, dem Opfer das entsperrte Gerät während der Nutzung zu entreißen und dann schnell die Kamera zu aktivieren, um zu verhindern, dass sich das Smartphone selbst sperrt.

Wenn das Android-15-Smartphone erkennt, dass jemand das Gerät aus der Hand gerissen hat und versucht, wegzulaufen oder mit dem Fahrrad oder Auto wegzufahren, erkennt das Gerät diese Bewegung und sperrt sofort den Bildschirm – auch wenn die Kamera aktiviert ist.

Außerdem macht es Android 15 nahezu unmöglich, ein gestohlenes Gerät zurückzusetzen. Unter der neuen Version kann das Smartphone nur zurückgesetzt und neu eingerichtet werden, wenn die Daten des Google-Kontos eingegeben werden. Dies ist eine ähnliche Funktion wie Apples „Wo ist?“-Netzwerk, das iPhones sperrt, wenn sie zurückgesetzt werden. Somit wird ein Android-Smartphone für jeden nutzlos, der nicht über die Anmeldedaten des damit verbundenen Google-Kontos verfügt.

PDFs auf dem Smartphone unterschreiben

Für mehr Produktivität auf dem Smartphone sorgt die Verbesserung des integrierten PDF-Renderers. Er unterstützt künftig in angepassten Anwendungen passwortgeschützte Dateien, das Unterschreiben und Ausfüllen von Formularen sowie das Suchen und Auswählen von Wörtern im Dokument. Bisher war dafür ein Notebook nötig.

Android 15 bekommt mehr Puste im Standby-Betrieb

Erfreulich ist auch eine Funktion von Android 15, die Smartphones ein paar Stunden mehr Laufzeit bescheren soll.

Wie der ehemalige Android-Entwicklungschef Dave Burke in einem Interview mit dem Android Faithful Podcast erklärt, wird die seit Jahren in Android enthaltene Funktion „Doze“ („Schlummern“) verbessert. „Doze“ wurde bereits mit Android 6.0 Marshmallow eingeführt.

Durch Optimierungen am Doze-Modus und das Drehen an weiteren Stellschrauben soll die Laufzeit um bis zu drei Stunden verlängert werden.

Mehr Ruhe im Chat: „Notification Cooldown“

Für mehr Ruhe sorgt auch ein Feature namens „Notification Cooldown“. Es sorgt dafür, dass bei einem Chat mit vielen Nachrichten nur die Erste mit voller Lautstärke oder Vibration ertönt und die folgenden Nachrichten leiser abgespielt werden.

Trotz Ankündigung fehlt diese Funktion allerdings in der aktuellen Android-15-Beta. Es ist also denkbar, dass die Funktion entweder mit dem Release nachgereicht wird oder erst später mit einem „Feature-Drop“ Einzug hält.

Android 15 mit Schutz vor Malware

Android 15 soll euch mit der neuen Funktion von Google Play Protect vor schädlichen Apps schützen. Dabei soll eine lokal laufende KI das Verhalten von Apps analysieren. Stellt das System verdächtiges Verhalten wie Betrug oder Phishing fest, erhaltet ihr eine Warnung.

Google erklärt, dass die Funktion mit Blick auf die Privatsphäre entwickelt wurde: Die Analyse findet im sogenannten „Private-Compute-Core“ statt, der vom restlichen Android-System getrennt ist und keinen Zugriff auf das Internet hat. Das bedeutet aber auch, dass nur Geräte, die einen solchen sicheren Bereich an Bord haben, von der Funktion profitieren können. Laut Google sollen neben den hauseigenen Pixel-Geräten auch Modelle von Herstellern wie Oppo, Honor, aber auch Oneplus und Nothing unterstützt werden.

Was bringt Android 15 noch an spannenden Features?

Diese näher erklärten Features sind nur ein Teil der Highlights, auch weitere kleinere Funktionen sollten die Nutzung erleichtern. So verbessert Google etwa die Lautstärkeregelung, aber auch ein verbessertes Screensharing, mit dem ihr nur eine ausgewählte App und nicht den gesamten Inhalt eures Smartphones aufnehmen könnt.

Zudem bringt Google eine verbesserte Satellitenkommunikation in Android-Geräte, wobei jeder Hersteller sich um die Infrastruktur selbst kümmern muss. Googles Pixel 9 (Test) kommt mit einer entsprechenden Funktion, jedoch nur in den USA. Außerdem verspricht Google ein besseres Multitasking für Foldables und Tablets.

Auch wenn mit Android 15 allerlei sinnvolle und hilfreiche Funktionen einziehen, scheint es so, als dürfte das größte Update nicht über die Aktualisierung des Betriebssystems, sondern über die Gemini-App und die Google-Play-Dienste.

Schon zur Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai 2024 sagte das Unternehmen, dass Nutzer:innen mit „Google AI“ „neue Wege“ erhalten, das Smartphone zu nutzen. Gemini für Android und Funktionen wie Circle to Search seien dabei der Dreh- und Angelpunkt.

Wie wichtig die Google-KI ist, zeigte sich auch im Zuge des Pixel-Events am 13. August: Der Hersteller demonstrierte zu Anfang der Veranstaltung zahlreiche KI-Funktionen wie die neue Sprach-KI Gemini Live – allerdings nicht auf den neuen Pixel-Geräten, sondern auf Smartphones von Hardwarepartnern wie Samsung und Motorola. Zudem verlor Google während des Events keine Silbe über Android.