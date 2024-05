Android 15: Google will nicht, dass ihr Bluetooth ausschaltet – so geht es dennoch

Das Bluetooth-Modul in Smartphones wird genutzt, um die Geräte etwa mit Kopfhörern oder Smartwatches zu koppeln. Doch die drahtlose Schnittstelle wird noch für weitere systemrelevante Dinge genutzt. Daher hat Google sich nun entschlossen, unter anderem in Android 15 eine neue Funktion zu integrieren, die Bluetooth einen Tag nach der Deaktivierung automatisch einschalten kann.

Anzeige Anzeige

Vor allem eine neue Funktion scheint hierbei eine relevante Rolle zu spielen. Auf Wunsch lässt sich die Bluetooth-Verbindung weiterhin komplett deaktivieren.

Android: Warum Google nicht will, dass die Bluetooth-Verbindung dauerhaft deaktiviert ist

Mit der zweiten Betaversion von Android 15 bringt Google eine neue Bluetooth-Funktion auf Smartphones, die schon Anfang April von Android Authority entdeckt worden ist. Mit dieser Funktion wird Bluetooth nach dem Abstellen automatisch am Folgetag wieder aktiviert.

Anzeige Anzeige

Das Ganze hat einen nachvollziehbaren Hintergrund: Denn Google nutzt Bluetooth unter anderem für sein neues Find-my-Netzwerk, das Apples Wo-ist-Netzwerk ähnelt. Außerdem wird die Nahfunkverbindung für den Datenaustausch zwischen Geräten namens Quick Share, ehemals Nearby-Share verwendet, wie Google erklärt.

Ähnlich wie Apples Wo-ist-Lösung zum Aufspüren verloren gegangener Geräte sollen fortan Milliarden Android-Geräte zu einem umfassenden Netzwerk zusammen­geschlossen werden. Die Funktionsweise basiert darauf, dass die teilnehmenden Geräte über Bluetooth ein Signal aussenden, das von anderen Geräten in der Nähe empfangen werden kann. Der Standort des sendenden Geräts wird dann von den empfangenden Geräten verschlüsselt und auf den Google-Server hochgeladen, sodass nur der:die Besitzer:in des sendenden Geräts dessen Standort sehen kann.

Anzeige Anzeige

Bluetooth stellt eine Kernkomponente des neuen Find-my-Gerätenetzwerks von Google dar. Wenn sich Nutzer:innen für den Einsatz des Netzwerks entscheiden, aber die Bluetooth-Funktion ihres Geräts deaktivieren, funktioniert das Netzwerk nicht wie vorgesehen.

Eine Deaktivierung des Bluetooth-Moduls des Geräts bedeutet nicht nur, dass euer eigenes Gerät nicht mehr erreichbar ist, sondern auch, dass es vom kompletten Netzwerk entkoppelt ist und ihr anderen Personen nicht dabei helfen könnt, verlorene Geräte zu finden.

Anzeige Anzeige

Damit über das Find-my-Netzwerk so viele Geräte wie möglich zusammengeschlossen werden können, wird die Bluetooth-Funktion nur pausiert, statt sie permanent zu deaktivieren. Apple macht es bei seinem Wo-ist-Netzwerk übrigens ähnlich, informiert aber nicht in den Systemeinstellungen über diesen Umstand, sondern nur in einem Support-Dokument.

Android 15: Automatische Bluetooth-Aktivierung abschaltbar

Google hat gegen den missbräuchlichen Einsatz der Auto-Bluetooth-Funktion vorgesorgt: Denn nicht jeder App-Anbieter hat Zugriff auf diese Funktion. Stattdessen steht die Autoaktivierung nur für System-Apps zur Verfügung. Dauerhaft abschalten lässt sich Bluetooth außerdem weiterhin. Dafür stehen euch zwei Wege zur Wahl:

Zum einen findet ihr einen Schalter dafür in den Schnelleinstellungen: Ein Wisch vom oberen Rand des Bildschirms nach unten zeigt euch unter anderem das Bluetooth-Symbol. Auf diese tippt ihr nun und öffnet damit ein Dialogfenster. Wenn ihr Bluetooth hier abschaltet, erscheint eine weitere Option, nämlich „Morgen wieder automatisch aktivieren“. Wenn ihr den Schalter umlegt, sollte die Bluetooth-Verbindung permanent ausgeschaltet bleiben.

Anzeige Anzeige

Auch in den Tiefen der Systemeinstellungen findet ihr einen entsprechenden Regler: Öffnet in den Einstellungen „Verbundene Geräte“ > „Verbindungseinstellungen“ > „Bluetooth“. Hier findet ihr ebenso die Option „Morgen wieder automatisch aktivieren“.

Nicht vergessen werden sollte, dass ihr mit der kompletten Abschaltung auch die Funktion deaktiviert, die euch vor möglichem Stalking durch fremde Tracking-Gadgets schützt. Apple hat diese Anti-Stalking-Funktion, die zusammen mit Google entwickelt wurde, mit iOS 17.5 auf iPhones gebracht.

Bluetooth-Funktion wohl nicht nur Teil von Android 15

Derzeit ist die Auto-on-Funktion für Bluetooth zwar nur in der Beta von Android 15 für Pixel-Geräte zu finden. Doch sie ist bereits Teil des AOSP-Codes, sodass auch andere Hersteller wie Samsung und weitere das Feature in ihre Android-Version integrieren können.

Anzeige Anzeige

Ferner deutet sich an, dass das Feature nicht nur Bestandteil von Android 15 bleiben wird und auch in ältere Android-Versionen einfließen wird. Für die entsprechende Integration ist nicht einmal zwingend ein komplettes Android-Update notwendig, da Google das Bluetooth-Modul seit Android 13 per Google Play aktualisieren kann.

Googles neues Find-my-Netzwerk wird seit einigen Tagen sukzessive für alle Android-Nutzer:innen freigegeben.