Android 13: Diese Smartphones erhalten das große Update

Das Update auf Android 13 ist seit dem 15. August 2022 fertig und steht auch in der AOSP für alle Entwickler:innen bereit. Das bedeutet, dass, nachdem die neue OS-Version zunächst für Googles Pixel-Smartphones zum Download bereitsteht, weitere Hardware-Partner ihre Geräte auf Android 13 bringen können. Wie in jedem Jahr stellt sich für viele die Frage: „Bekommt mein Smartphone das Update?“ Unsere große Android-13-Update-Übersicht will genau diese Frage beantworten.

Zwischenzeitlich befindet sich Android 14 in der Entwicklung und soll im Sommer veröffentlicht werden.

Was ändert sich mit Android 13?

Zunächst fassen wir aber zusammen, was das Update auf Android 13 überhaupt bringt: Das Update, das Google-intern den Süßigkeitennamen „Tiramisu“ trägt, zielt laut Entwickler:innen unter anderem auf weitreichende Anpassungen der mit Android 12 veröffentlichten neuen Designsprache „Material You“ ab. Überdies erweitert Google die Datenschutzfunktionen, und eine erweiterte Sprachsteuerung sowie zahlreiche weitere Änderungen ziehen unter der Haube ein.

Bestandteil der neuen Datenschutzfunktionen ist ein sogenannter „Foto-Picker“, mit dem Nutzer:innen lokal gespeicherte und in der Cloud liegende Fotos und Videos sicher mit Apps teilen können. Apps erhalten also keinen vollständigen Zugriff mehr auf den Datenspeicher. Ferner müssen Apps künftig nachfragen, ob sie Benachrichtigungen senden dürfen, was zum einen die Sicherheit erhöht, zum anderen aber auch weniger Benachrichtigungs-Spam bedeutet. Letztere Funktion ist mit der Developer Preview 2 eingezogen.

Auch bekommt Android 13 eine neue WLAN-Berechtigung, um die Notwendigkeit der Standortberechtigungen für Apps weiter zu reduzieren. Weitere Neuerungen sind außerdem die Integration eines QR-Code-Scanner-Buttons in die Schnelleinstellungen, der auch vom Sperrbildschirm aus abgerufen werden kann.

Mit Android 13 wird Google sein Material-You-Design etwas weiter aufbohren, damit auch Drittanbieter die Icons ihrer Apps an personalisierte Themes anpassen zu können. In Version Android 13 will Google die dynamische Farbgebung von Material You über Google-Apps hinaus auf alle App-Symbole erweitern. Damit sollen Nutzer:innen künftig App-Symbole verwenden zu können, die dem Farbton ihres Hintergrundbildes und andere Themeneinstellungen entsprechen.

Google hat noch zahlreiche weitere neue Android-13-Features angekündigt: So sollen sich Sprachen mittels einer neuen Schnittstelle für jede einzelne App bestimmen lassen, was mehrsprachigen Nutzer:innen entgegenkommen soll. Weitere Details zu den neuen Funktionen findet ihr im Ankündigungsartikel zum Release.

Android 13 wird im Unterschied zu Android 12 kein großes Designupdate, stattdessen zielt Google in diesem Jahr eher auf neue Features ab, die den Funktionsumfang und die Sicherheit erweitern werden. Unter anderem wird das Update auch die speziell für Foldables und Tablets optimierten Funktionen von Android 12L erhalten und damit für mehr als nur Smartphones optimiert sein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Google schon bei Honeycomb vernachlässigt hatte, sind Tablet-optimierte Apps. Das ändert sich mit Android 13: Google will in kommenden Wochen über 20 seiner Apps – von Maps bis Youtube Music – in neuen, Tablet-optimierten Versionen veröffentlichen. Auch erste Partner wie Tiktok und weitere haben versprochen, angepasste Apps bereitzustellen.

Googles Roadmap zum finalen Android-13-Release:

Android 13: Betas nicht nur für Googles Pixel

Wie in den Vorjahren werden viele Smartphone-Hersteller vor allem ihre aktuellen Geräte mehr oder weniger zeitnah nach dem offiziellen Release seitens Google mit einem Update auf Android 13 versehen. Neben den Pixel-Modellen bieten auch zahlreiche Hardware-Partner wie Samsung, Oppo, Oneplus, Xiaomi, Honor Vorab- oder Betaversionen zum Testen an. Nicht dabei wird Huawei sein. Der Hersteller steht weiterhin untern US-Sanktionen und darf nicht mit Google kooperieren.

Bei einigen Unternehmen ist schon recht sicher, welche Modelle das neue Betriebssystem erhalten, haben es aber noch nicht offiziell kommuniziert. Daher gibt die nachfolgende Übersicht eine konservativen Einschätzung wieder.

Anstelle einer Süßigkeit, die Google zumindest früher noch traditionsgemäß auf dem Google-Campus aufgestellt hatte, ist dieses Mal eine Schaukel in Form einer 13 errichtet worden. Die Statue könnt ihr außerdem in AR von allen Seiten bewundern.

Google: Android 13 zuerst für die Pixel-Smartphones

Bei Google ist die Update-Situation klar, denn der Pixel-Hersteller gibt sich diesbezüglich vollkommen transparent. Bis inklusive des Pixel 6 Pro und 6a gewährt das Unternehmen große OS-Updates für drei Jahre. Das bedeutet, alle Modelle von Pixel 4 bis 6 Pro werden Android 13 erhalten. Für das Pixel 4 und 4 XL ist es indes das letzte große OS-Update. Im März 2023 hat Google seinen Pixel-Smartphones mit einem Feature-Drop neue Funktionen verpasst.

Android 13 für Samsung Galaxy: 4 große Android-Versionen für viele Geräte

Mit dem Update auf Android 12 hat Samsung gezeigt, wie schnell das Unternehmen sein kann. Die Südkoreaner haben nur wenige Wochen nach dem Release seitens Google ihre ersten Geräte auf die neue OS-Version gebracht. Zudem hat Samsung im Februar 2022 versprochen, einige Modelle für vier Jahre mit großen Android-Updates zu versorgen. Viele weitere Geräten sollen immerhin drei Jahre lang OS-Updates und vier Jahre Sicherheitspatches erhalten. Die erste Betaversion für die Galaxy-S22-Reihe wurde Anfang August 2022 veröffentlicht. Im Oktober hat der Hersteller mit dem One-UI-5-Rollout für die S22-Serie begonnen und eine Liste der Update-Kandidaten veröffentlicht. Seit Oktober verteilt Samsung das große OS-Update im Eiltempo auf viele Geräte.

Diese Geräte erhalten One UI 5 auf Basis von Android 13:

Oktober 2022

November 2022

Dezember 2022

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G/LTE – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Z Flip – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Z Flip 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy S20 Plus – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy S20 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy S10 Lite – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Note 10 Lite – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A72 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A71 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A52 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A52 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A52s 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A51 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A32 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M53 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M52 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M33 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M32 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy XCover 6 Pro – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy XCover Pro – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Tab S7 FE – (Android 13 wird verteilt)

Januar 2023

Samsung Galaxy A23 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A22 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A22 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A13 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A13 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A12 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M23 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M22 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M13 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy M12 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy XCover 5 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Tab Active3

Samsung Galaxy Tab A8 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Februar 2023

Samsung Galaxy A04s – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A03 – (Android 13 wird verteilt)

Samsung Galaxy A03s – (Android 13 wird verteilt)

Xiaomi: MIUI 14 auf Basis von Android 13

Bei Xiaomi ist die Lage noch nicht so glasklar wie bei Google und Samsung, denn einerseits kommuniziert der Hersteller seine Updatepläne nicht deutlich. Anderseits sind die Versionsnummern der hauseigenen Nutzeroberfläche MIUI von der Android-Version abgekoppelt. Immerhin hatte Xiaomi mit dem Release der Modelle 11T und 11T Pro angekündigt, künftige Geräte für drei Jahre mit große Android-Updates und vier Jahre lang mit Sicherheitspatches zu versorgen.

Laut Xiaomi sollen folgende Modelle Android 13 mit MIUI 14 bekommen:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12s Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Poco F4

Poco F3 GT

Poco F3

Poco X5 Pro

Poco X5

Poco X4 Pro

Poco X4 GT

Poco X3 GT

Poco M5

Poco M5S

Poco M4 Pro

Poco M4

Poco M3 Pro

Redmi 10 5G

Redmi 10C

Redmi Pad

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12

Redmi 10

Redmi 10 2022

Android 13 für Oppo Find X3, X5 und weitere sicher

Oppo ist in Deutschland Anfang 2020 gestartet und hat bereits ein recht umfangreiches Portfolio auf den Markt gebracht. Bei den Software-Upates will der Herstellen mindestens zwei Android-Systemupdates für jedes aktuelle Oppo-Smartphone verteilen. Ferner sollen aktuelle Modelle Sicherheitspatches für drei Jahre erhalten. Das soll sowohl für die Find-X-Serie als auch für die Reno- und die A-Serie gelten.

Am 18. August 2022 ist Oppos ColorOS 13 auf Basis von Android 13 erschienen. Laut Hersteller kommt ein „Aquamorphic Design“ zum Einsatz, das Oppo zufolge mit „natürlichen Wassereffekten“ und „lebhaften Farben“ an das wechselnde Licht des Tagesverlaufs angepasst sein soll. Zunächst wird die neue OS-Version für die aktuellen Topmodelle Find X5 Pro und Find X5 bereitgestellt. Im Laufe der kommenden Monate soll es für rund 35 weitere Smartphones des Herstellers bereitgestellt werden.

Ab 2023 will Oppo weiter an der Updateschraube drehen und ausgewählte Top-Geräte mit vier großen Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitspatches versorgen. Damit zieht der Hersteller mit Samsung gleichauf und überholt Google.

Oppos Updateroadmap auf Android 13:

August 2022:

Oppo Find X5 Pro – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Find X5 – (Android 13 wird verteilt)

September 2022:

Oppo Find X3 Pro – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno8 Pro 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oktober 2022:

Oppo Reno 8 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 7 Pro 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 7 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 7 – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno6 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo F21 Pro – (Android 13 wird verteilt)

Oppo K10 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo A77 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo A76 – (Android 13 wird verteilt)

November 2022:

Oppo Reno 7 Z 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 6 Pro 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 6 Pro 5G Diwali Edition

Reno 6 Z 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 5 Pro 5G – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 5 Pro – (Android 13 wird verteilt)

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F19 Pro Plus

Oppo K10

Oppo A96

Dezember 2022:

Oppo Find X5 Lite 5G

Oppo Find X3 Neo 5G

Oppo Find X3 Lite 5G

Oppo Find X2 Pro – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Oppo Find X2 – (Android 13 wird verteilt)

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 Z 5G

Oppo Reno 5 5G

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo A94 5G

Oppo A74 5G

1. Halbjahr 2023:

Oppo Pad Air

Oppo Reno 8 Lite 5G

Oppo Reno 7 Lite 5G

Oppo Reno 7 A,

Oppo Reno 6

Oppo Reno 6 Lite

Oppo Reno 5

Oppo Reno 5 Marvel Edition

Oppo Reno 5 F

Oppo Reno 5 Lite,

Oppo Reno 5 A

Oppo F19 Pro

Oppo F19

Oppo F19s

Oppo A95

Oppo A94

Oppo A77

Oppo A74

Oppo A57

Oppo A57s

Oppo A55

Oppo A54 5G

Oppo A54s

Oppo A53s 5G

Oppo A16s

Oneplus: Android 13 für einige Modelle

Die Oppo-Tochter hatte 2021 versprochen, drei große Android-Versionen und vier Jahre Sicherheitspatches für seine Topmodelle zu verteilen. Die Modelle der Nord- und Nord-CE-Serien bekommen hingegen nur Android-Updates für zwei Jahre und regelmäßige Sicherheitsaktualisierungen für drei Jahre. Laut Hersteller werden die Geräte OxygenOS 13, basierend auf Android 13, bekommen. Das Oneplus 10 Pro ist das erste Modell, das die neue OS-Version bekommen hat.

Wohl mit dem Oneplus 11, das Anfang 2023 erwartet wird, will der Hersteller „für ausgewählte Geräte“ eine längere Updategarantie von vier großen OS-Aktualisierungen einführen. Damit zieht Oneplus mit Samsung gleichauf, da der Hersteller zugleich fünf Jahre Sicherheitspatches zusichert. Selbst Google verspricht nur drei große Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitspatches. Das dürfte sich 2023 aber auch ändern.

HMD Global/Nokia: Android 13 für XR20 und weitere

Der Nokia-Smartphone-Bauer HMD Global verspricht seit Jahren Android-Updates für zwei Jahre. Das hatte sich mit der Vorstellung der 2021er Modelle X10, X20 und XR20 geändert, denen das Unternehmen Updates für drei Jahre verspricht. Angesichts der Update-Garantie können wir mit Android 13 für folgende Modelle rechnen:

Nokia G22

Nokia X30 5G

Nokia X60 5G

Nokia XR20 – (Android 13 wird verteilt)

Nokia X20 – (Android 13 wird verteilt)

Nokia G21

Nokia G11

Nokia X10 – (Android 13 wird verteilt)

Nokia G50 – (Android 13 wird verteilt)

Nokia G20

Nokia G10

Nokia T20

Realme: Android 13 für GT 2 Pro und weitere

BBK-Tochter Realme wird das Update auf Android 13 mit Sicherheit für die aktuellen Modelle Realme GT 2 und GT 2 Pro bereitstellen. Welche weiteren Geräte die neue Software erhalten, wird das Unternehmen sicherlich bald verkünden. In Deutschland ist Realme wie die BBK-Geschwister derzeit wegen der Nokiaklage außen vor.

Sony: Android 13 für aktuelle Topmodelle sicher

Sony gibt für seine Topmodelle eine Updategarantie von zwei Jahren. So wird Android 13 mit hoher Wahrscheinlichkeit für diese Geräte verteilt:

Während andere Hersteller ihre Updatezeiträume allmählich erweitern, sieht es bei Motorola in der Regel weiterhin so aus, dass die meisten Premium-Modelle zwei große OS-Updates bekommen und die Budget-Geräte nur eines. Beim neuen Edge 30 Ultra sind es drei große OS-Updates und vier Jahre Sicherheitspatches. Leider ist der Hersteller in der Vergangenheit recht träge mit der Bereitstellung von Android-Updates gewesen. Folgende Modelle sollen laut Motorola das Android-13-Update erhalten:

Motorola Lenovo Thinkphone – (Android 13 ab Werk)

Moto G73 5G – (Android 13 ab Werk)

Moto G53 5G – (Android 13 ab Werk)

Moot G23 – (Android 13 ab Werk)

Moto G13 – (Android 13 ab Werk)

Moto E13 – (Android 13 Go Edition ab Werk)

Motorola Razr 2022

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge Plus (2022)

Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

Motorola Moto G 5G (2022)

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Moto G32

Motorola Moto G42

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G52

Motorola Moto G72 5G

Motorola Moto G82 5G

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20 Lite

Honor ist zurück – Android 13 fürs Magic 4 und 5 Pro

Die Ex-Huawei-Tochter Honor, die seit Ende 2020 eigenständig agiert, hatte sich im Oktober 2021 mit dem P50 und P50 Lite in Europa zurückgemeldet. Im Zuge des MWC 2022 legte der Hersteller mit der Magic-4-Familie nach, die im Laufe des Frühsommers mit Android 12 auf den Markt kommen sollen. Diese Geräte werden sicherlich auch Android 13 erhalten. Leider garantiert der Hersteller selbst für sein über 1.000 Euro teures Magic 4 Pro nur zwei Jahre Android-Updates und zwei Jahre Sicherheitsupdates. Das ist weder zeitgemäß noch nachhaltig. Weiter sind die Mittelklasse-Modelle Honor X7 und X8 im Update-Rennen. Mit dem Release der Magic-5-Reihe verspricht Honor drei Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Jedoch beschränkt sich dies auf das Magic 5 Pro und das Honor Magic VS, während die Updategarantie weiterer Modelle um ein Jahr verlängert wurde.

Folgende Updateroadmap (via GSM Arena) für Android 13 gilt zwar zunächst für den chinesischen Markt, mit etwas Abstand sollten hierzulande erhältliche Modelle aber auch mit Android 13 bedacht werden.

Dezember 2022

Honor Magic V

Honor Magic 3

Honor Magic 3 Pro

Honor Magic 3 Ultimate

Honor V40

Januar 2023

Honor Magic 4

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4 Ultimate

Februar 2023

Honor 70

Honor 70 Pro

Honor 70 Pro Plus

März 2023

Honor 50

Honor 50 Pro

Honor 60

Honor 60 Pro

April 2023

Honor X40 GT

Mai 2023

Honor X30

Honor X40

Honor V40 Light Luxury Edition

Android 13 für Vivo-Smartphones

Vivo ist erst seit Oktober 2020 in Deutschland aktiv und hat mittlerweile ein kleines Portfolio. 2021er und 2022er Modelle dürften auf Android 13 aktualisiert werden. Für die Topmodelle, angefangen beim X60 5G, verspricht Vivo eine Updategarantie von drei Jahren. Diese Geräte erhalten das große Update:

Vivo X90 Pro (Android 13 ab Werk)

Vivo X Fold

Vivo X80 Pro – Anfang November 2022

Vivo X80 Lite – Mitte Dezember 2022

Vivo V23 5G – Mitte Dezember 2022

Vivo Y55 5G – Mitte Dezember 2022

Vivo Y22s – Mitte Dezember 2022

Vivo Y35 – Mitte Dezember 2022

Vivo X60 Pro – Mitte Januar 2023

Vivo Y76 5G – Mitte Januar 2023

Vivo Y72 5G – Mitte Januar 2023

Vivo Y52 5G – Mitte Januar 2023

Vivo V21 5G – Mitte Februar 2023

Vivo Y21s – Anfang April 2023

Vivo Y33s – Anfang April 2023

Wer noch? Fairphone, Microsoft, LG …

Außer den genannten Herstellern und Modellen gilt als gesichert, dass Microsoft seine beiden Surface-Duo-Modelle auf Android 13 bringen wird, wenngleich es womöglich etwas dauern könnte. Ebenfalls mit dabei:

Sobald Hersteller ihre konkreten Pläne erläutern, aktualisieren wir diesen Artikel. Zuletzt aktualisiert am 24. März 2023.