Android 14: Google veröffentlicht 2. Entwicklervorschau

Die zweite und letzte Entwicklervorschau (DP2) vor der öffentlichen Beta von Android 14 bringt eine Reihe an Neuerungen mit sich, die nur zum Teil offensichtliche Änderungen an Bord haben.

Im Fokus der ersten Vorschauversionen liegen letztlich die Funktionen und Schnittstellen, die für Entwickler:innen von Relevanz sind, um ihre Apps entsprechend anzupassen. Erst mit den öffentlichen Betaversionen, vor allem voraussichtlich der Beta 2, die im Zuge der Google I/O 2023 am 10. Mail 2023 angekündigt werden dürfte, erscheinen die meisten nutzer:innenseitigen Neuerungen.

Nach aktuellem Stand bewegen sich die neuen Features in den Bereichen Barrierefreiheit, Akkulaufzeit und Sicherheit. Das Featureset an Neuerungen dürfte im Laufe der kommenden Monaten noch erweitert werden. Folgende Neuerungen ziehen mit der DP2 in Android 14 ein.

Android 14 DP2: Allerlei Neues für Entwickler:innen

Wie Googles Android-Entwicklungschef Dave Burke im hauseigenen Blog ankündigt, baut das Unternehmen auf die Arbeit von Android 12L und Android 13 auf und will die neue OS-Version weiter für Tablets und Foldables optimieren. Hierfür hat Google im Zuge der DP2 einen Leitfaden für App-Qualität auf großen Bildschirmen und Bibliotheken zur Arbeit mit einem Stylus veröffentlicht.

Weiter betont Google, dass der App-Zugriff unter Android 14 nur auf vom Nutzer freigegebene Medien erlaubt werden könne. Mittels eines neuen Dialogfelds lässt sich der Zugriff entweder auf die gesamte Medienbibliothek öffnen oder nur auf von Nutzer:innen ausgewählte Fotos und Videos – zudem kann der Medienzugriff komplett verwehrt werden.

Neu ist außerdem ein sogenannter „Credential Manager“. Diese „Plattform-API“, die über die Play-Services ab Android-Version 4.4 bereitgestellt werden, soll Google zufolge die Anmeldung mit gespeicherten Anmeldeinformationen vereinfachen. Neben der Unterstützung von Passwörtern bringt das Unternehmen auch den neuen Industriestandard Passkeys für passwortlose Anmeldungen mit sich.

Weiter enthält die zweite Android-14-Vorschau Verbesserungen für den Systemzustand und die Akkulaufzeit. So sollen etwa Optimierungen des Android-Speicherverwaltungssystems verhindern, dass Apps unnötige Ressourcen verbrauchen, während sie im Hintergrund laufen. Weitere Details zur DP2 findet ihr im Ankündigungsartikel.

Android 14 DP2: Neue Zurückgeste kommt – und mehr

Aus Nutzer:innensicht ist vor allem interessant, dass Google in der DP2 die schon angekündigte „Prädiktive Zurück-Geste“ in den Einstellungen testet. Die Funktion muss indes noch in den Entwicklereinstellungen aktiviert werden: In diesem Video wird die Geste demonstriert. Beim Zurückwischen erscheint schon eine Vorschau auf das jeweilige Ziel.

Zudem ist zu erkennen, dass die Navigationspfeile nun besser sichtbar gemacht wurden und farblich an das gewählte Theme angepasst sind.

Android 14: Öffentliche Beta ab April 2023

Wie die DP1 ist die zweite Vorabversion primär an Entwickler:innen adressiert, die ihre Apps für das neue OS anpassen wollen. Sie steht derzeit nur für Pixel-Smartphones zur Installation bereit.

Wer die DP1 schon installiert hat, kann die neue Version als OTA-Update einspielen. Auch ein manueller Download steht zur Verfügung.

Diese Pixel-Smartphones unterstützen Android 14:

Die erste Betaversion von Android 14 für neugierige Nutzer:innen wird im April erscheinen, die endgültige Version wird im August 2023 erwartet.

