Mit iOS 17.5 ist das nächste iPhone-Update veröffentlicht worden. Die neue Version könnte die letzte vor der Ankündigung von iOS 18 und dem erwarteten großen KI-Push von Apple auf der WWDC 2024 am 10. Juni sein. Trotz des bevorstehenden großen Updates, das allerdings erst im Herbst für alle verfügbar sein wird, hat die kommende iOS-Version noch das eine oder andere relevante Feature an Bord.

iOS 17.5: Sideloading von Apps über Websites

Apple ist in der EU gezwungen, sein iPhone-Betriebssystem noch weiter zu öffnen. Mit iOS 17.5 wird es nach der Einführung alternativer App-Stores mit iOS 17.4 möglich sein, Apps per Sideload direkt von Entwickler:innen-Websites herunterzuladen. Apple hat diese Neuerung bereits bestätigt und erklärt, dass die (Sicherheits-)Anforderungen für Anbieter:innen, die diese Option nutzen wollen, hoch sind.

Unter anderem müssen Entwickler:innen als Firma in der EU angemeldet sein und eine spezielle Berechtigung von Apple erhalten. Des Weiteren ist es laut Apple erforderlich, dass der oder die App-Anbieter:in schon seit mindestens zwei Jahren an Apples Developer-Programm teilnimmt und einen „guten Ruf“ besitzt. Die größte Hürde dürfte aber für die meisten die Anforderung sein, im Vorjahr mindestens eine Million Erstinstallationen erreicht zu haben.

iOS 17.5: Updates für das „Wo ist?“-Netzwerk

Etwa ein Jahr nach der Ankündigung des gemeinsamen Anti-Stalking-Projekts gegen Tracking-Gadgets wie Airtags mit Google integriert Apple die „Industriespezifikation zur Bekämpfung unerwünschter Nachverfolgung“ in sein iPhone-Betriebssystem. Mit der neuen Funktion in iOS 17.5 ist das Betriebssystem in der Lage, Tracking-Zubehör zu identifizieren, auch wenn es nicht von Apple oder „Wo ist?“ zertifiziert ist, und Nutzer:innen dabei zu helfen, es zu deaktivieren.

Diese Neuerung kommt zur rechten Zeit, da Google Anfang April sein eigenes „Wo ist?“-Netzwerk für Android angekündigt hat. Die ersten Tracking-Gadgets für das Google-Netzwerk werden gegen Ende Mai ausgeliefert.

Was bringt iOS 17.5 noch?

iOS 17.5 bringt noch allerlei weitere kleine Änderungen wie neue Widgets für die Podcast-App, die je nach Inhalt ihre Farbe dynamisch anpassen. In der Apple-Books-App hat Apple das „Leseziel“-Symbol in der oberen Navigationsleiste neu gestaltet.

Sowohl das iPhone-Update als auch die Aktualisierungen für iPads und Watches bringen neben neuen Softwarefunktionen auch neue Wallpaper mit sich, mit der die LGBTQ+-Community und die Gleichstellungsbewegung unterstützt werden sollen. Neben einem passenden Zifferblatt und dynamischen iOS- und iPadOS-Hintergrundbildern bietet Apple ab dem 22. Mai außerdem ein neues, geflochtenes „Solo Loop“-Armband an, das knapp 100 Euro kosten wird.

Die neue iOS-Version steht ab sofort für alle kompatiblen iPhones bereit. Auch Watches und iPads erhalten Updates auf Versionen watchOS 10.8 und iPadOS 17.5.