Android 15, Wear OS 5 und mehr: Google kündigt neue Funktionen für Smartphones und Watches an

Nachdem Google am ersten Tag der Google I/O 2024 seine KI-Strategie rund um Gemini und „Circle to Search“ für das Android-Ökosystem erläutert hat, ist am zweiten Tag Android 15 an der Reihe. Der Hersteller präsentiert eine Reihe neuer Funktionen, die im Laufe des Herbsts auf Android-Smartphones landen werden. Auch über das Wearable-Betriebssystem Wear OS 5 hat Google Details verraten.

Mit Android 15 will Google euch mehr Sicherheit für eure sensiblen Daten bieten. Hierfür richtet der Android-Entwickler einen sogenannten privaten Bereich ein, der mit einer zusätzlichen Authentifizierungsebene einhergeht. Hier lassen sich etwa Banking- und Gesundheits-Apps und weitere Anwendungen ablegen.

Durch die direkte Integration in das Betriebssystem bietet der private Bereich einen verbesserten Schutz für sensible Apps, indem dort sowohl Daten als auch Mitteilungen vom Rest des Smartphones isoliert werden. Laut Google kann die Existenz des privaten Bereichs sogar komplett verborgen werden.

Diebstahlsicherung für Android 15

Nachdem Apple mit iOS 17.3 eine Art Diebstahlsicherung für iPhones eingeführt hat, zieht Google mit Android 15 nach: Die Android-15-Funktion soll dabei helfen, die persönlichen und finanziellen Daten zu schützen, wenn das Telefon gestohlen wird.

Laut Google kommt hierbei KI zum Einsatz, die erkennen soll, wenn jemand euch das Smartphone aus der Hand reißt „und versucht, damit zu rennen, Rad zu fahren oder wegzufahren“. Sollte eine entsprechende Bewegung erkannt werden, wird das Gerät rasch gesperrt, damit eure Daten nicht in die falschen Hände geraten, so Google. Was Google mit Android 15 an weiteren Sicherheitsfunktionen an Bord hat, erklärt ein Blogpost.

Android 15: Besserer Schutz vor betrügerischen Apps

Auch mehr Schutz vor unsicheren Apps liefert Android 15: Das große Update soll per Echtzeitschutz mehr Sicherheit vor betrügerischen Apps bieten. Dafür ziehen neue KI-Funktionen in Googles Play-Protect-Plattform ein, die erkennen sollen, ob mit Apps Betrug oder Phishing betrieben werden könnte.

Laut Google soll die „Live-Bedrohungserkennung“ analysieren, „wie Apps sensible Berechtigungen nutzen und mit anderen Apps interagieren, um verdächtiges Verhalten in Echtzeit zu erkennen“. Falls Google Play Protect potenziell bösartige Anwendungen ausfindig macht, werden sie zur weiteren Überprüfung an Google gesendet. Zudem warnt Google die Nutzer:innen vor der Anwendung. Wenn Google feststellt, dass eine App schädliche Aktivitäten ausführt, wird sie laut Google direkt deaktiviert.

Android 15: Komfortfunktion für Google Wallet

Google bohrt seine Wallet weiter auf: Leider zunächst nur in den USA können neben digitalen Versionen von Artikeln, die Barcodes und QR-Codes enthalten, auch digitale Versionen von Tickets oder Ausweisen erstellt werden, die nur aus Text bestehen.

Hierfür muss lediglich ein Foto von Veranstaltungstickets, Bibliotheksausweisen, Autoversicherungskarten, Mitgliedskarten für Fitnessstudios und vielem mehr erstellt werden und die digitale Version landet für den schnellen Zugriff in der Google Wallet.

Android 15 Beta 2 zum Download

Wie in den vergangenen Jahren bietet Google ab heute das Update auf Android 15 Beta 2 für die eigenen Smartphones und Tablets ab dem Pixel 6 (Test) zum Download an. Interessierte können dafür einfach dem Android-Betaprogramm beitreten und bekommen die Testversion als Over-the-Air-Update für ihr Pixel angeboten.

Auch weitere Hersteller haben einige ausgewählte Geräte für die Beta vorbereitet. Zu diesen gehören etwa Nothing, die das Update für ihr Phone 2a (Test) anbieten, aber auch Oneplus, Oppo, Vivo und Xiaomi stellen Android-15-Testversionen sind dabei. Besitzer:innen eines Geräts der Hardwarepartner sollten gegebenenfalls noch etwas mit der Installation warten, denn die Vorabversionen basieren nicht selten auf einem älteren Release als das für Googles Pixel. Entsprechend instabil könnten die Android-15-Vorabversionen sein.

XR: AR-Inhalte in Google Maps erforschen

Neben dem Upgrade der Google Wallet bohrt der Android-Entwickler auch Google Maps weiter auf: In Kürze könnt ihr direkt in Google Maps auf dem Smartphone auf Augmented-Reality-Inhalte (AR) zugreifen und so etwa zusätzliche Informationen über einen Ort erhalten, so Google.

Laut Google wurden zunächst Inhalte für Orte wie Singapur und Paris entwickelt. Diese AR-Fortschritte bilden die Grundlage für die „erweiterte Realität“ (XR), die das Unternehmen zusammen mit Samsung und Qualcomm für das Android-Ökosystem entwickelt.

Neues für Wear OS 5

Neben Smartphones bringt Google auch Neuerungen für die Wearable-Plattform Wear OS 5: So soll das Betriebssystem-Update unter anderem mehr Laufzeit liefern.

Laut Google sollen Smartwatches mit Wear OS 5 beispielsweise bei einem Marathon im Freien bis zu 20 Prozent weniger Strom als solche mit Wear OS 4 verbrauchen. Ferner sollen Fitness-Apps dabei helfen, eure Leistung zu verbessern, indem mehr Datentypen wie Bodenkontaktzeit, Schrittlänge und Schwingungen erhoben werden können.

Google erklärt außerdem, dass die Nutzerbasis von Wear OS mit der Markteinführung der Smartwatches von Google Pixel, Samsung Galaxy und anderen Herstellern im Jahr 2023 um 40 Prozent gewachsen sei. Mittlerweile bieten auch andere Hersteller wie Oneplus, Oppo und Xiaomi Uhren auf Wear-OS-Basis an.

Was kommt noch?

Weiter bringt Google neue Dienste für Android-Automotive wie Max und Peacock, auch eine Partie Angry Birds soll man in ausgewählten Fahrzeugen wie dem Acura ZDX, dem Ford Explorer und weiteren spielen können.

Des Weiteren wird Google Cast (ehemals Chromecast built-in) in den kommenden Monaten zusammen mit Rivian für Fahrzeuge mit Android Automotive OS verfügbar sein, so Google. Diese Informationen sind aber am ehesten für US-Nutzer:innen relevant.

Auch an Google-TV hat der Hersteller gedacht: Nutzer:innen sollen künftig Inhalte mit KI-basierten Empfehlungen schneller entdecken können. Wie bei Android-Smartphones soll auch hier ein Gemini-Modell zum Einsatz kommen. Laut Google werden KI-generierte Beschreibungen auf dem Startbildschirm angezeigt und anhand eurer Genre- und Schauspielerpräferenzen personalisiert. KI-generierte Beschreibungen ergänzen Google zufolge auch fehlende oder nicht übersetzte Beschreibungen für Filme und Sendungen.

Zudem bekommt Googles Fast-Pair neue Funktionen: So soll der Dienst nicht mehr nur dabei helfen, Bluetooth-Geräte schneller zu koppeln, sondern soll auch die Lebensdauer eures Zubehörs anzeigen sowie dabei helfen, vermisste Geräte mit der neuen „Find My Device“-App zu lokalisieren.

Weiter sollen noch in diesem Monat Bluetooth-Tracker-Tags von Chipolo und Pebblebee unterstützt werden, um Gegenstände wie Schlüssel, Brieftasche oder Gepäck aufspüren zu können. Weitere Hersteller wie Eufy, Jio, Motorola und weitere sollen bald auch Bluetooth-Tags anbieten.