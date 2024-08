Investieren wie Milliardäre? Warum das keine gute Idee ist

Wer möglichst erfolgreich beim Investment sein will, findet im Netz häufig den Tipp, einfach bei den Top-Playern abzukupfern. Und dieser Gedankengang leuchtet im ersten Moment auch durchaus ein. Milliardär:innen sind mit ihren Investments zu Reichtum gekommen. Warum solltet ihr das also nicht auch können, wenn ihr in dieselben Aktien und Unternehmen investiert?

Anzeige Anzeige

Milliardär:innen investieren in einer anderen Liga

Wäre das die ideale Vorgehensweise für alle Investor:innen, würden kaum noch Menschen nach Investmenttipps suchen. Wie Axios berichtet, krankt diese Idee daran, dass Milliardär:innen ganz anders mit ihren Investments und Aktien umgehen können. Sie müssen diese im Grunde nie verkaufen. Auch wenn sie eine Menge Geld verlieren, haben sie immer noch deutlich mehr als der Durchschnittsmensch. Sie müssen keine Pleite fürchten, wenn sie einen Fehltritt machen.

Und selbst wenn ihnen das Geld kurzfristig knapp werden sollte, haben sie zahlreiche Quellen, die gern aushelfen würden. Dazu zählen dann etwa Unternehmen der Vermögensverwaltung oder Kreditinstitute. Schließlich können sie sich diese Unternehmen relativ sicher sein, dass sie das Geld zeitnah zurückbekommen – und sich die Milliardär:innen womöglich auf höheren Zinsen einlassen.

Anzeige Anzeige

Zu guter Letzt haben Milliardär:innen auch eine Menge „Spielgeld“. Sie können einfach in Unternehmen investieren, die sich gut in ihrem Portfolio machen und mit denen sie prahlen können. Dabei ist es fast schon egal, ob diese sich finanziell lohnen. Es geht dabei nur um das Prestige. Alle anderen Investitionen können die Verluste ausgleichen – ein Luxus, den sich die meisten Investor:innen nicht leisten können.

Anzeige Anzeige

Dementsprechend können sich die Durchschnittsinvestor:innen nicht auf die Tipps und Investitionen von Milliardär:innen verlassen. Ihr müsst vor allem Geduld haben, damit sich eure Geldanlagen rentieren. Zudem solltet ihr euer Geld nicht nur auf eine Karte setzen. Hier könnt ihr tatsächlich eine kleine Inspiration von Milliardär:innen mitnehmen. Denkt daran, dass eure Investitionen im Zweifel „Spielgeld“ sind, das ihr verlieren könnt, ohne finanzielle Schwierigkeiten zu riskieren.

Mit diesen Tipps wird das Geldsparen einfacher

5 Bilder ansehen 5 Tipps, um besser Geld zu sparen Quelle: Shutterstock/JIMBO EKAPAT

Mehr zu diesem Thema