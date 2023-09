Dieses iPhone-Modell soll ersatzlos gestrichen werden

Die iPhone-Mini-Serie von Apple war kurzlebig und währte nur zwei Generationen. Nach dem iPhone 12 Mini, das im Herbst 2020 eingeführt wurde, setzt der Hersteller seine 5,4-Zoll-Modelle nach dem iPhone 13 Mini schon wieder ab. Das wird zwar noch verkauft, jedoch wird es wohl nach dem Apple-Event am 12. September 2023 mit der Ankündigung des iPhone 15 und 15 Pro das Zeitliche segnen.

iPhone 13 Mini: Lange Lieferfristen deuten auf baldiges Aus hin

Das zumindest berichtet Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der für seine zuverlässigen Informationen über Apple bekannt ist. Seine Informationen über das nahende Aus des iPhone 13 Mini beruhen nun zum Teil auf den Lagerbeständen: So gibt Apples Onlinestore in den USA für einige Modelle eine Lieferfrist von zwei bis drei Wochen an, einige andere Varianten sollen sogar erst in sechs bis acht Wochen versandt werden. In Apples deutschem Onlinestore sind diese Verzögerungen noch nicht zu sehen.

Das deutet darauf hin, dass der Verkauf des iPhone 13 Mini nach der Ankündigung neuer iPhones auf der Apple-Veranstaltung „Wonderlust“ am 12. September eingestellt werden könnte.

Damit wäre die Ära wirklich kleiner iPhones besiegelt, da Apple hat im vergangenen Jahr kein iPhone 14 Mini, sondern ein größeres iPhone 14 Plus auf den Markt gebracht hat. Derweil wurde das iPhone 13 Mini zu einem etwas günstigeren Preis weiter angeboten.

Sofern ihr noch ein iPhone Mini erstehen wollt, wäre es womöglich sinnvoll, es möglichst bald zu erstehen. Künftig könnte das iPhone SE mit 4,7-Zoll-Display das kompakteste Modell in Apples iPhone-Angebot sein.

iPhone 13 Mini verkaufte sich angeblich miserabel

Manche Nutzer:innen dürften dem Mini-Modell die eine oder andere Träne hinterherweinen. Die Absatzzahlen der Mini-iPhones war Zahlen des Forschungsunternehmens CIRP vom April 2022 aber alles andere als rosig: Das iPhone 13 Mini machte im ersten Quartal 2022 nur drei Prozent des gesamten iPhone-13-Absätze in den USA aus.

Das derzeit kleinste Modell in Form des SE dürfte indes auch nicht mehr allzu lange ein 4,7-Zoll-Display besitzen. Denn Gerüchte besagen, dass es im Laufe der nächsten ein oder zwei Jahre mit einem größeren 6,1-Zoll-Display ausgerüstet werden soll.

Kennst du diese iPhone-Funktionen?

