Warum das iPhone 16 früher kommen könnte – und was der US-Wahlkampf damit zu tun hat

Jedes Jahr im September wird das neue iPhone vorgestellt − an diesen Zeitplan hält sich Apple schon seit vielen Jahren und Fans warten gespannt auf den Tag, an dem die neueste technische Errungenschaft bei einem Event im Apple Park, im kalifornischen Cupertino feierlich enthüllt wird.

Dementsprechend gibt es jedes Jahr wieder wilde Spekulationen, an welchem Tag genau die Präsentation stattfinden wird. Für das iPhone 16 hatten Apple-Insider:innen sich dieses Jahr mit ihren Überlegungen eigentlich bereits auf ein Datum festgelegt. Allerdings verleitet der US-Wahlkampf die Expert:innen jetzt dazu, umzuschwenken. Autor Filipe Espósito erklärt beim Apple-Magazin 9to5 Mac, warum er an ein früheres Release-Datum glaubt.

iPhone-16-Event: US-Präsidentschaftsdebatte macht einen Strich durch die Rechnung

Schaut man sich die Fakten über die iPhone-Präsentationen der vergangenen Jahre an, ist die Auswahl an möglichen Daten gar nicht mal so groß. In der Regel wird das neueste Apple-Smartphone in der zweiten Septemberwoche vorgestellt und das vorzugsweise an einem Dienstag oder Mittwoch.

Das wäre dieses Jahr der 10. oder 11. September. Da Apple an letzterem Datum aufgrund der Terroranschläge vor 21 Jahren nie ein Event abhält, bleibt eigentlich nur noch der 10. übrig. Allerdings ist dieser Termin dieses Jahr überraschend schon anderweitig belegt.

Oberste Devise bei der Auswahl des Release-Datums ist es, maximale mediale Aufmerksamkeit für das neue iPhone zu generieren. Das könnte am 10. September aber schwierig werden, da an diesem Datum aufgrund des überraschenden Kandidat:innenwechsels im US-Wahlkampf jetzt eine TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump angesetzt ist.

Ein größeres mediales Ereignis lässt sich in den USA derzeit wahrscheinlich schwer finden, es wäre für Apple also äußerst unklug, ausgerechnet an diesem Tag das iPhone 16 vorzustellen. Espósito mutmaßt deshalb, dass das Event sich um eine Woche nach vorne verschieben wird.

Apple-Experte: iOS 18 ist schon fertig, es kann also losgehen

Dass die Präsentation früher und nicht später stattfindet, spekuliert der Apple-Experte deshalb, weil die Entwicklung von iOS 18 Gerüchten zufolge bereits abgeschlossen ist und einem Frühstart somit nichts mehr im Wege steht.

In Frage kommen also Dienstag, der 3. September, oder Mittwoch, der 4. September. Montag ist ohnehin kein häufig angepeilter Präsentationstag bei Apple, außerdem ist am 2. September in den USA der Feiertag Laborday.

In den vergangenen beiden Jahren hat Apple seine Presseeinladungen zum Event 14 Tage vor dem festgesetzten Datum verschickt. Sollte das iPhone 16 also in der ersten Septemberwoche enthüllt werden, dürften die Einladungen noch in dieser Woche rausgehen. Dann haben Expert:innen und Fans Gewissheit.

