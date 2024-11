iPhone 16 in Indonesien verboten: Deshalb sollten Touristen ihr Apple-Smartphone zu Hause lassen

Das iPhone 16 Pro (Max) wird unter anderem in der dezenten Farbe „ Titan Wüstensand“ erhältlich. Die Basismodelle sind in diesem Jahr etwas knalliger geworden. (Foto: t3n)

Indonesien hat ungewöhnliche Schritte gegen Apple eingeleitet. Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita teilte mit, dass das iPhone 16 im Land ab sofort verboten ist. Darunter fällt laut Economic Times nicht nur der Verkauf des iPhone 16. Auch der Besitz und die Nutzung der Apple-Smartphones sind illegal – und könnten Tourist:innen womöglich auch Ärger einbringen.

Warum Indonesien das iPhone 16 für illegal erklärt

Neben dem iPhone 16 sind auch sämtliche Varianten des Smartphones von dem Verbot betroffen. Ihr könnt als Tourist:in in Indonesien auch kein iPhone 16 Plus oder Pro-Modell nutzen, ohne gegen das Verbot zu verstoßen. Zudem ist auch die Apple Watch Series 10 davon betroffen. Kartasasmita ruft Einwohner:innen sogar dazu auf, Verstöße gegen das Verbot aktiv bei den Behörden zu melden.

Apple hatte versprochen, circa 109 Millionen US-Dollar in Indonesien zu investieren. Das Geld sollte genutzt werden, um die Infrastruktur des Landes und lokale Produkte zu unterstützen. Allerdings zahlte das iPhone-Unternehmen von dem versprochenen Betrag bislang nur etwa 95 Millionen Dollar.

Laut den Verantwortlichen reicht das bisher gezahlte Geld nicht aus, um dem iPhone 16 und anderen Apple-Produkten in Indonesien ein IMEI-Zertifikat auszustellen. Ohne das Zertifikat dürfen die Geräte in Indonesien nicht genutzt werden. Die Behörden können laut den Verantwortlichen erst an den notwendigen Dokumenten für das iPhone 16 arbeiten, wenn Apple das restliche Geld zahlt.

Was bedeutet das iPhone-16-Verbot für Tourist:innen?

Welche Strafen Einheimischen und Tourist:innen drohen, wenn sie ein iPhone 16 nutzen, ist bislang nicht bekannt. Für Reisende gibt es in Indonesien die Vorschrift, ihre IMEI zu registrieren, wenn sie sich länger als drei Monate im Land aufhalten. Wer das Land kürzer bereist, muss sich nur eine entsprechende SIM-Karte kaufen.

Da aber nicht nur der Verkauf, sondern auch die Nutzung aller iPhone-16-Modelle verboten wurde, könnten Behörden etwas strenger durchgreifen. Wer jetzt eine Reise nach Indonesien plant, sollte also zunächst darauf verzichten, das neue iPhone 16 mitzunehmen. Nutzt ein anderes Smartphone, um den Urlaub dort stressfrei und vor allem ohne Strafen zu verbringen.

Ob Apple den Forderungen nachgibt und wie lang das dauern wird, lässt sich aktuell nicht abschätzen. Dementsprechend solltet ihr euch vor der Reise nach Indonesien am besten tagesaktuell darüber informieren, wie der Stand zwischen den Behörden und dem iPhone-Riesen ist.

Diese iPhone-Funktionen kennt ihr womöglich bislang nicht

