Jeff Bezos‘ Regeln für perfekte Meetings und der Neustart von Vanmoof

Ein perfektes Meeting ohne Powerpoint

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos verrät seine Formel für perfekte Meetings. So hat er schon während seiner Zeit als dortiger CEO die Verwendung von Powerpoint-Präsentationen zum Tabu erklärt. An dieser Logik hält er noch immer vehement fest. Doch damit nicht genug: Bezos hält sich nach eigener Aussage auch nicht an einen strikten Zeitplan, hat für Diskussionen aber einen klaren Ablauf definiert.

Vanmoof soll wieder Fahrt aufnehmen

Die neuen Besitzer des niederländischen E-Bike-Pioniers Vanmoof melden sich zurück und stellen ihre Strategie für die Wiederbelebung des Geschäfts vor – „Vanmoof 2.0“ klingt vielversprechend. Spannend: Der Hersteller will 2024 nicht nur E-Bikes anbieten.

Mensch ärgere dich nicht

Forscher der ETH Zürich haben eine KI namens Cyberrunner entwickelt, die das physische Geschicklichkeitsspiel Labyrinth-Murmel beherrscht. Der Roboter, ausgestattet mit Motoren, einer Kamera und einem Computer, lernt durch Spielen und passt seine Strategien kontinuierlich an. Trotz der Entdeckung unkonventioneller Abkürzungen hat Cyberrunner den Weltrekord gebrochen, indem er das Labyrinth ohne diese in 14,48 Sekunden meisterte und damit den bisherigen, menschlichen Rekordhalter hinter sich ließ.

