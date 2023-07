Joel Burghardt: „Ich erkenne einen Text, der mit ChatGPT geschrieben wurde, sofort“

„Ich erkenne einen Text, der mit ChatGPT geschrieben wurde, sofort“, sagt Joel Burghardt, Entwickler, Datenschutzbeauftragter und Gründer der Agentur Lightweb Media. Im Interview mit t3n spricht er exklusiv über sein ChatGPT-Experiment, bei dem er mit seinem Team mittels KI in drei Wochen rund 6.000 Beiträge auf verschiedenen Blogs und Websites veröffentlicht hat. Oder auch: vier Millionen Wörter. Warum das Ganze?

„Wir als Programmierer und Marketer, vor allem in der Suchmaschinenoptimierung, versuchen Tools wie ChatGPT zu verwenden, um einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu erlangen“, sagt Burghardt. Ganze 200 Websites habe Burghardt aktuell im Portfolio – die Kundenseiten, die er betreut, noch nicht eingerechnet.

Vor ChatGPT habe es zu Burghardts Praxis gehört, Texte für seine Blogs und Websites zuzukaufen. Rund 5.000 bis 10.000 Euro habe er dabei im Schnitt an Seiten wie Content.de oder Textbroker.de gezahlt – im Monat.

Ersparnis von 10.000 Euro im Monat

„Bei Seiten wie Textbroker kostet der günstigste Text rund zwei Cent pro Wort. Das ist aber auch wirklich der schlechteste Text, den du je gelesen hast“, sagt Burghardt. Für zehn Cent pro Wort habe man über die Textagentur eine gute Qualität bekommen. „Aber da zahlst du dann für 1.000 Wörter 100 Euro. Das ist schon viel, wenn man im Monat 100 Texte für einen Blog dazukauft.“ Mit ChatGPT könnte man sich so also einen großen Batzen an Geld sparen.

Burghardt zufolge liege die Qualität der KI-Texte in etwa bei der von Texten für sechs bis sieben Cent pro Wort eines Redakteurs oder einer Redakteurin von Seiten wie Textbroker.de.

Ein weiterer Vorteil von KI-generierten Texten sei die Zeitersparnis. Was früher Tage oder Wochen gedauert hat, kann man jetzt in wenigen Stunden realisieren. „Ich erstelle jetzt 100 Texte pro Tag“, sagt Burghardt. „Und die Texte sind von der Qualität her gleich“.

Funktionieren KI-Texte bei Google?

Die kurze Antwort sei: Jein. „Meiner Erfahrung nach ranken die Texte von ChatGPT ähnlich wie die Texte eines schlechten Redakteurs“, sagt Burghardt.

Da aktuell aber immer mehr Menschen von Coach bis Physiotherapeut:in auf den Zug aufspringen und KI-generierte Texte ins Internet werfen, sei es Burghardt zufolge wenig erfolgversprechend, ausschließlich auf ChatGPT-Texte zu setzen. Zudem sind die urheberechtlichen Konsequenzen reiner KI-Texte noch unklar.

„Es ist extrem, wie wir derzeit von solch künstlich generierten Texten im Internet überschwemmt werden“, sagt Burghardt.

Sein Ansatz sei da auch nicht besser, gibt Burghardt zu. Aber er mache sein ChatGPT-Experiment ja in erster Linie, um das Tool besser zu verstehen. Als SEO-Marketer sei das Teil seines Jobs.

So erkennt man KI-Texte

Laut Burghardt sei es einfach fürs geschulte Auge, Texte von ChatGPT zu erkennen. Das läge beispielsweise an den immer ähnlichen Formulierungen. „Viele KI-generierte Sätze fangen beispielsweise an mit ‚Zusammenfassend ist zu sagen…‘ oder ‚Insgesamt kann man sagen…‘ oder ‚Es ist wichtig, dass…‘. Diese Buzzwords kommen in jedem Blödsinns-Text vor“, sagt Burghardt.

„Die Masse macht jetzt Texte, die jeder Mensch erkennt. Selbst Textagenturen verwenden aktuell ChatGPT Texte. Ich bekomme circa zwei Texte am Tag, die wieder zurückgegeben werden. Sowas möchte niemand lesen“, sagt Burghardt.

Absetzen könne man sich als „echte:r“ Redakteur:in, indem man einen eigenen Stil findet, im Text umsetzt und einen echten Mehrwert dabei liefert.

Qualität schlägt Quantität

„Wenn die Qualität deiner Texte gut ist und man wirklich merkt, dass sie nicht KI-geschrieben sind, dann wirst du dich von der Masse abheben“, sagt Burghardt. Mit Qualität meint Burghardt: eine passende Tonalität, richtige Grammatik, das Erfüllen der Suchintention, eine ansprechende Aufbereitung des Contents und eine gewisse Tiefe des Textes in Form von Detailreichtum.

Auch Personal Branding werde Burghardt zufolge im KI-Zeitalter wichtiger werden. „Wenn man mit einem eigenen Blog oder auf Linkedin oder Instagram eine große Anzahl von Menschen erreicht, die sich wirklich für dich als Person interessiert, dann werden diese treuen Follower von KI-Texten abgeschreckt und langfristig verscheucht werden.“

Statt KI-Systeme wie ChatGPT als Bedrohung zu sehen, empfiehlt Burghardt jedem Texter und jeder Texterin, die Tools für sich zu nutzen. In seinem Experiment beispielsweise hätten solche Texte am besten bei Google gerankt, die KI-geschrieben, aber noch einmal manuell lektoriert wurden. Eine Mensch-Maschine-Interaktion sozusagen.

„Selbst geschriebene Texte mit Mehrwert werden sich gegenüber 100-prozentig KI-generierten Inhalten immer durchsetzen – noch!“, endet Burghardt hoffnungsvoll.

