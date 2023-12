Karriere-Tipps von Tech-CEO und ein mysteriöser Gleiter im Weltall

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Tech-CEO geben Karriere-Tipps

Mark Zuckerberg lebt nach der Maxime: „Höre niemals auf, zu lernen!“ Und Tim Cook sagt: „Ich kann den Morgen besser kontrollieren als den Abend und den ganzen restlichen Tag.“ Für beide ergeben sich daraus Verhaltensweisen für ihr Berufs- und Privatleben, von denen auch andere Menschen sich etwas abschauen können. Auch Tech-Magnaten wie Bill Gates, Elon Musk und Jeff Bezos haben im Leben so ihre Erfahrungen gemacht.

Was ist die Aufgabe von X-37B?

Schon der Name klingt mysteriös: Ende des Monats wird eine SpaceX-Rakete X-37B in den Weltraum befördern – einen Raumgleiter des US-Militärs, von dem niemand so genau weiß, was seine Aufgabe ist. Spekulationen reichen von Waffenlieferungen über Frachtlieferungen bis hin zu Spionagetätigkeiten. Tatsächlich blieb das geheimnisvolle Flugzeug auf seinen vergangenen Missionen teilweise mehrere Jahre im All, sodass Forschungs- und Erkundungszwecke die wahrscheinlichere Erklärung sind.

Auf welcher Plattform du Resident Evil 4 zocken solltest

Das Remake von Resident Evil 4 ist inzwischen auf etlichen Plattformen erhältlich – aber spielt es sich auch überall wirklich gut? Wir vergleichen das Playstation-Ökosystem mit dem von Apple – testen das Spiel in VR, auf der Konsole oder auf dem iPhone. Es zeigt sich, dass jede Plattform ihr Stärken hat, aber auf einer ist das Spielerlebnis besonders intensiv.

