KI-Avatare für Videos: Diese Tools helfen dir bei der Contentproduktion

Inhalte sollen mit einem Video präsentiert werden, aber es gibt niemanden, der vor die Kamera möchte? KI-Avatare können helfen. Verschiedene Tools bieten die Erstellung mithilfe von wenigen Klicks an – teilweise kann die Software auch echte Menschen nachbilden. Ebenso ist es möglich, dass Text und Gesprochenes in eine andere Sprache zu übersetzt werden.

Allerdings sollten die Erwartungen beim Einsatz realistisch bleiben: Aktuell sind bei genauem Hinsehen auf jeden Fall noch Unterschiede zu erkennen. Zudem solltet ihr vor der Anwendung die allgemeinen Geschäftsbedingungen überprüfen. In denen ist auch zu finden, wie Anbieter mit den eingegebenen Daten umgehen. Möglicherweise nutzen die Unternehmen sie zu Trainingszwecken – dessen sollten sich die Nutzer:innen im Vorfeld bewusst sein.

Was außerdem wichtig ist: Viele Tools arbeiten mit sogenannten Credits. Diese Credits werden etwa mit der Videolänge verrechnet. Der:die Nutzer:in erwirbt sie und nutzt sie für die Erstellung der Videos. Wie viele Credits für welche Leistung verbraucht werden, variiert von Tool zu Tool.

Colossyan

Leistung: Hier dient der Text als Basis. Mit diesem Tool lassen sich aus PDF- und PPT-Dateien Videos machen. Nutzer:innen können nach dem Hochladen ihrer Inhalte verschiedene Moderator:innen auswählen oder auch einen eigenen KI-Avatar erstellen. Die Avatare sollen mit verschiedenen Akzenten und Kleidungsstücken gestaltet werden können.

Kosten: Online buchbar sind monatliche und jährliche Abonnements für Einzelpersonen und kleine Teams. Die monatlichen Kosten liegen bei 19 US-Dollar – jährliches Abo für eine Person – bis 87 Dollar – monatliches Abo für ein Team. Unternehmensweite Lösungen müssen extra angefragt werden.

D‑ID

Leistung: Dieses Tool bietet drei verschiedene Varianten der Avatar-Erstellung an. Es kann mit einem eigenen Bild gearbeitet, aus der bestehenden Auswahl an KI-Avataren ausgewählt oder ein neuer Avatar mit Text to Image generiert werden. Auch bei der Vertonung gibt es diese drei Varianten: eine Aufnahme hochladen, die eigene Stimme „klonen“ lassen oder Text zu Sprache machen lassen.

Kosten: Es gibt eine 14-tägige kostenlose Testphase für die Studioversion. Anschließend können in monatlichen oder jährlichen Abonnements Credits erworben werden – die günstigste Variante beginnt bei 5,90 Dollar im Monat.

Hey Gen

Leistung: Auch dieses Tool bietet die Option, entweder mit bereits erstellten KI-Avataren zu arbeiten oder einen eigenen Avatar zu erstellen. Allerdings kann ein persönlicher Avatar nicht von anderen erstellt werden – etwa für ein:e Arbeitskolleg:in. Der ausgewählte Avatar spricht dann im Video den vorgegebenen Text, außerdem kann der Text auch in andere Sprachen übersetzt werden.

Kosten: Die kostenlose Variante ermöglicht das Erstellen eines Videos für nicht kommerzielle Zwecke. Die Abomodelle beginnen ab 24 US-Dollar pro Monat. Mit ihnen ist eine kommerzielle Verwendung möglich.

Spirit Me

Leistung: Entweder einen Avatar nach dem eigenen Aussehen erstellen oder aus verfügbaren KI-Avataren auswählen: Dazwischen können Nutzer:innen wählen. Das Tool ist einfach aufgebaut, der Text wird eingegeben, der ausgewählte Avatar spricht ihn aus.

Kosten: Das günstigste Abomodell kostet 12 US-Dollar pro Monat, damit können maximal zehn Minuten Videomaterial produziert werden.

Synthesia

Leistung: Nutzer:innen können aus einer Bibliothek mit mehr als 160 KI-Avataren auswählen, dazu sind mehr als 130 Sprachen als Voiceover verfügbar. Der zu verarbeitende Text kann entweder vorgegeben oder ebenfalls mit KI generiert werden. Außerdem können auch digitale Zwillinge erstellt werden, ebenso kann die eigene Stimme geklont werden. Wie bei einer Powerpoint-Präsentation kann das erstellte Video während der Bearbeitung mit Mitarbeiter:innen geteilt und bearbeitet werden.

Kosten: In der kostenlosen Version sind sechs Avatare verfügbar und es können pro Jahr maximal 36 Minuten Videomaterial erstellt werden. Die kostenpflichtigen Abomodelle beginnen bei 20 Euro pro Monat. Übrigens: Die Auswahl mit mehr als 140 Avataren ist nur für Unternehmen verfügbar und muss gesondert angefragt werden.

Synthesys

Leistung: Die Software soll eine Rundumlösung für die Erstellung von KI-Avatar-Content bieten. Es können Avatare als Nachbildung des eigenen Selbst oder von Teammitgliedern erstellt werden. Alternativ können die Avatare aus einer Bibliothek ausgewählt werden. Der Text, den sie sprechen sollen, wird hochgeladen.

Kosten: Video-, Stimmen- und Bild-Tool sind in der kostenlosen Version verfügbar – allerdings können maximal zwei Minuten Video generiert werden. Die Abomodelle beginnen bei 20 Dollar monatlich.

