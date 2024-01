KI-Skills: Wer dazulernt, wird beim Gehalt schnell profitieren

Liebe Leserinnen und Leser, dass KI in aller Munde ist, wundert nicht. Für die Weltwirtschaft trägt die Technologie das Potenzial in sich, das Produktivitäts­wachstum für alle erheblich zu steigern. Doch um diese vielversprechenden Produktivitäts­gewinne voll ausschöpfen zu können, ist die Verbreitung von KI-Fähigkeiten über verschiedene Regionen und Branchen erforderlich. Und da sehen wir derzeit, wie händeringend nach Talenten in diesem Bereich gesucht wird. Zwei Studien aus der vergangenen Woche machen das deutlich.