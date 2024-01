KI im Gaming: So viele Entwickler nutzen schon ChatGPT, Dall-E und Co.

Generative KI vereinfacht Aufgaben immer weiter, besonders bei der Erstellung von Inhalten. Dieser Trend hat auch die Gaming-Branche erreicht. Eine aktuelle Umfrage unter über 3.000 Mitarbeitern aus der Gaming-Industrie offenbart, dass fast die Hälfte, nämlich 49 Prozent, generative KI wie ChatGPT, Dall-E, GitHub Copilot oder Adobe Firefly bei ihrer Arbeit einsetzt.

Anzeige Anzeige

Rund 31 Prozent davon nutzen die Technologien direkt selbst, während 18 Prozent in der Umfrage „GDC 2024 State of the Game Industry“ angaben, dass ihre Kollegen KI einsetzen.

Nicht alle Entwickler möchten KI nutzen

Auf der anderen Seite haben 39 Prozent der Befragten angegeben, dass sie derzeit keine generativen KI-Tools in ihrer Arbeit verwenden. Von diesen sind 15 Prozent aber an der Nutzung solcher Tools interessiert, während 23 Prozent kein Interesse zeigen.

Anzeige Anzeige

Rund zwölf Prozent der Befragten berichten, dass ihr Unternehmen die Nutzung von KI generell untersagt. Bei weiteren sieben Prozent sind bestimmte KI-Tools nicht zugelassen und für 30 Prozent der Befragten ist die Nutzung von KI-Tools optional.

Ein weiterer Aspekt ist die Verteilung der KI-Nutzung über verschiedene Berufsgruppen. Die Abteilungen für Wirtschaft und Finanzen führen mit 44 Prozent die Liste der KI-Nutzer an. Im kreativen Bereich hingegen ist der Einsatz von KI weniger verbreitet:

Anzeige Anzeige

Nur 16 Prozent nutzen KI-Tools im Bereich Visual Arts und sogar nur 13 Prozent im Bereich Narrative und Writing.

Ist generative KI gut oder schlecht für die Branche?

In der Gaming-Industrie herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Nutzung generativer KI-Tools generell positiv oder negativ für die Branche ist. Laut der Umfrage glauben 21 Prozent der Industrie-Experten, dass KI insgesamt positive Auswirkungen hat.

Anzeige Anzeige

Im Gegensatz dazu sind 18 Prozent der Meinung, dass der Einfluss insgesamt negativ sei. Die Mehrheit, nämlich 57 Prozent, nimmt eine gemischte Haltung ein und sieht sowohl positive als auch negative Aspekte in der Nutzung dieser Technologie.

Letztendlich bleibt abzuwarten, welchen tatsächlichen Einfluss generative KI auf die Gaming-Branche haben wird.

6 Beispiele, wie KI jetzt schon Videospiele verändert:

6 Bilder ansehen 6 Beispiele, wie KI jetzt schon Videospiele verändert Quelle: trafficinggame.com

Mehr zu diesem Thema