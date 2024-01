Nightshade: dieses Tool „vergiftet“ Bild-KI, um die kreative Arbeit von Künstlern zu schützen

KI-Tools haben der Kunst eine ganz neue Ebene hinzugefügt. Sie sind in der Lage, den Stil von bekannten Künstlern nachzuahmen und so neue Werke zu schaffen oder sogar selbst etwas zu kreieren, das dann sogar gut genug ist, um Preise abzuräumen. Doch nicht jedem gefällt dieser Weg.

Mit der Entwicklung eines neuen Tools namens Nightshade haben Forscher etwas vorgestellt, das Künstlern die Möglichkeit gibt, sich gegen die Nutzung ihrer Werke durch generative KI-Modelle zu verteidigen. Nightshade verfälscht subtil Trainingsdaten, die zur Schulung von bildgenerierenden KI-Modellen verwendet werden, und setzt somit einen gezielten Angriff auf diese Technologien in Gang.

Das Team, angeführt von Ben Zhao, Professor an der University of Chicago, hat Nightshade entwickelt, um Künstler vor der unbefugten Verwendung ihrer Arbeiten durch KI-Unternehmen zu schützen. Die Idee hinter dem Tool ist, dass es eine Art Datenvergiftung durchführt, indem es unsichtbare Änderungen an den Pixeln in Kunstwerken vornimmt, bevor sie online geteilt werden. Sobald die manipulierten Daten in die Trainingsdaten von KI-Modellen integriert werden, können die resultierenden Modelle in unvorhersehbarer Weise beeinträchtigt werden.

Nachdem die beteiligten Forscher:innen das Tool Ende 2023 vorgestellt haben, ist jetzt Nightshade 1.0 erschienen. Interessiert Künstler:innen können sich die Software ab sofort kostenfrei herunterladen. Das Programm ist für Macs mit Apple-Silicon-Prozessor und Windows-Rechner mit Nvidia-GPU verfügbar.

Bild-KI: Sicherheitslücke ausgenutzt

Die Funktionsweise von Nightshade basiert auf der Ausnutzung von Sicherheitslücken in generativen KI-Modellen, die durch das Training mit riesigen Datenmengen entstehen. Indem Nightshade die Trainingsdaten durcheinanderbringt, können Künstler verhindern, dass ihre Arbeiten von KI-Unternehmen extrahiert und für die Modelloptimierung genutzt werden.

Die Entwickler betonen, dass Nightshade eine Antwort auf die zunehmenden Klagen von Künstlern gegen große KI-Unternehmen ist, die deren Arbeiten ohne Zustimmung verwenden. Unternehmen wie OpenAI, Meta, Google und Stability AI stehen im Fokus solcher Anschuldigungen, aber bisher haben sie nicht auf die Vorwürfe reagiert.

Insgesamt hoffen die Forscher, dass Nightshade nicht nur eine Abschreckung für KI-Unternehmen darstellt, sondern auch dazu beiträgt, die Rechte der Künstler zu stärken und einen respektvolleren Umgang mit deren Werken zu fördern.

