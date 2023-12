Mit KI und günstig: Auf diese Marketingstrategie setzt eine neue Nudel-Marke

Die Macher:innen nennen ihre Pasta selbst „Anti-Inflations-Pasta“: Mit der neuen Marke Pazza Pasta wollen sie günstigere Nudeln auf den Markt bringen. Bei der Markenentwicklung wurde laut der verantwortlichen Agentur Core BLN komplett auf Bilder gesetzt, die von generativer künstlicher Intelligenz entwickelt worden sind.

Anzeige Anzeige

Prompt auf Rezept-Basis

Dazu seien die Zutaten als Basis für die Bilder gewählt worden – damit wurde jeweils der Prompt geschrieben. Insgesamt wurden so 40 KI-generierte Assets erstellt. Sie sollen für die Ausspielung über Out-of-Home-Werbung sowie Social Media genutzt werden.

Core BLN hat sich aus mehreren Gründen für die KI-Nutzung anstatt der klassischen Food-Fotografie entschieden: Die Fotografie brauche „oft lange Vorbereitungszeiten und sehr aufwändige Styling-Schritte“. Zusätzlich müssten die Gerichte „präpariert“ werden, damit das Ergebnis Appetit macht. Dazu komme eine geringere Flexibilität bei der Nachbearbeitung.

Anzeige Anzeige

KI-Nutzung: Schnellere Ergebnisse und mehr Möglichkeiten

Die KI-Nutzung hätte vergleichsweise schneller Ergebnisse geliefert und mehr Möglichkeiten zum Ausprobieren geboten. Dabei hätte die Agentur auf eine Kombination verschiedener Programme gesetzt, größtenteils seien Midjourney und Topaz AI verwendet worden. Details seien mit Photoshops Generative Fill bearbeitet worden.

Damit nutzt Core BLN den aktuellen KI-Trend für sich. Das Prompting, also die Eingabe von Beschreibungen zur Erstellung von Bildern via KI-Tool, hat sich auch schon Afri-Cola zunutze gemacht. Sie haben damit auf ihrer Website verschiedene Motiv-Reihen veröffentlicht.

Anzeige Anzeige

Niedrige Preise sollen locken

Afri Cola ist dabei eine etablierte Marke, Pazza Pasta fängt hingegen gerade erst an. Sie setzen neben den KI-Assets besonders auf eins: den Preis. Klassische Gerichte, die aus Nudeln und einer Soße bestehen, sollen vier Euro kosten. Dazu kommen zwei Premium-Angebote, die sechs Euro kosten sollen.

Pazza Pastas Preise kommen durch die Produktion in sogenannten Ghost-Kitchens zustande. Das sind reine Küchenbetriebe, die kein Restaurant sind. Sie bieten ihre Gerichte lediglich über Lieferdienste wie Lieferando und Wolt an. Los geht es mit dem Angebot in Hamburg, im kommenden Jahr sollen weitere Städte folgen.

Anzeige Anzeige

Du willst wissen, worauf du bei der KI-Nutzung in deinem Unternehmen achten solltest? In diesem Podcast bekommst du eine Übersicht:



Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema