KI made in Germany: Wie Deutschland den Weg zur KI-Nation schafft

Wenn es um KI aus Deutschland geht, landet man schnell bei Aleph Alpha und dessen CEO Jonas Andrulis. Auch in unserer KI-Ausgabe kommt das Startup aus Heidelberg vor – aber wir wollen zeigen, wie groß und vielfältig das Ökosystem ist, das hierzulande entsteht.

Wir stellen Menschen vor, die voller Mut und Tatendrang an ganz unterschiedlichen Projekten arbeiten – von smarten Robotern und feministischer KI bis hin zu Prüfkriterien für den AI Act. Und das an vielen Orten. Jüngste Zahlen vom Applied AI Institute for Europe belegen zwar erneut, dass Berlin die deutsche KI-Hauptstadt ist. Aber es tut sich noch viel mehr im Land. In Städten wie Heilbronn und auch Regionen wie dem rheinischen Braunkohle-Revier.

„In Europa und Deutschland haben wir viele verschiedene KI-Silos, aber es gibt kaum verbindende Strukturen“, sagt Adrian Locher, der in Berlin den Merantix AI Campus mitgegründet hat. In den vielen Gesprächen, die wir für diese Ausgabe geführt haben, wurde immer wieder betont, dass eine bessere Vernetzung der Schlüssel für Deutschland als KI-Standort sei.

In diesem Sinne ist diese Ausgabe allen Techies gewidmet, die sich dafür einsetzen, dass KI made in Germany kein leeres Buzzword wird.

Der Schwerpunkt im Überblick:

KI made in Germany: Der Wettlauf um die KI-Vorherrschaft hat begonnen, doch noch hinkt Deutschland hinterher. Was muss sich ändern?

Der Wettlauf um die KI-Vorherrschaft hat begonnen, doch noch hinkt Deutschland hinterher. Was muss sich ändern? Köpfe, Projekte, Visionen: Wie Deutschland den Weg zur KI-Nation schafft Ipai Campus: Ein Stadtteil für die KI Robotics Institute Germany: Smarte Roboter XLSTM: Mehr als Transformer Sustainable AI Lab: Nur eine nachhaltige KI ist eine gute KI Swarm Learning: Datenschutzkonformes Machine-Learning Inter(mediate) Spaces: Virtuelle Verbindungen KI-Campus: Bildung statt Panik Prompting: Wie feministisch kann KI sein? Merantix AI Campus: Netzwerke statt Silos Tüv AI Lab: Die KI-Prüfstelle

Wie Deutschland den Weg zur KI-Nation schafft Strukturwandel: Europas größtes Braunkohlerevier soll ein zweites Silicon Valley werden

Europas größtes Braunkohlerevier soll ein zweites Silicon Valley werden Kolumne: AI for Europe

Außerdem in der neuen Ausgabe:

Das KI-Revier

Microsoft will mitten in Europas größtem Braunkohlerevier riesige KI- Rechenzentren bauen. Die Region kämpft mit dem Strukturwandel – nun träumen einige von einem deutschen Silicon Valley.

Turbulenzen beim Abheben

Flugtaxis gelten als Mobilitätslösung der Zukunft. Trotzdem kämpfen deutsche Hersteller wie Volocopter und Lilium mit Finanzierungsproblemen. Wie passt das zusammen?

Eine öffentliche KI

Welche Rolle Open Source für ein freies Internet und vertrauenswürdige künstliche Intelligenz spielt, erklärt Mark Surman, Präsident der Mozilla Foundation, im Interview.

Weitere starke Themen in der t3n 77:

Wie viel Technologie verträgt Erinnerung? AR, VR und KI verändern, wie wir digitale Andenken bewahren

ChatGPT als Ernährungsberater: Die KI bestimmt, was auf den Tisch kommt – ein Selbstversuch.

Schwer was los: Wie Startups die Baubranche transformieren wollen

Mach mal Pause! Die Forschung zeigt: Kurze Pausen machen produktiver

Gen-Z-Lead: Was hinter dem neuen Trend-Job steckt

Influencer-Marketing: So gehen rechtssichere Kampagnen

SEO automatisieren: Repetitive Aufgaben an KI auslagern

Marketing-Tech: Die passenden Tools finden

KI-Agenten: Was die digitalen Mitarbeiter schon können

Schatten-IT: Es hat auch Vorteile, wenn das Team den Tech-Stack erweitert

UX-Writing und -Design: Für kleine Displays gestalten

Edge-Computing: Herausforderungen und Lösungen

