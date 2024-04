KI erstellt realistischen Trailer für einen Simpsons-Film: So hätte die Familie in den 50ern ausgesehen

Die Simpsons kommen in die echte Welt. (Foto: s_bukley/Shutterstock)

Der Youtuber Demonfylingfox nutzt seinen Kanal, um zu zeigen, was künstliche Intelligenz heute leisten kann. Dazu erstellt er unter anderem Trailer, in denen er mithilfe von KI realistische Menschen aus bekannten Cartoon-Serien erschafft.

Eines seiner jüngsten Projekte bringt die Welt der Simpsons in die 1950er-Jahre zurück. In diesem Video werden viele Hauptfiguren und auch die Stadt Springfield lebendig dargestellt. Welche spezifischen KI-Techniken er dabei verwendet, verrät er allerdings nicht.

Weitere Serien wurden umgesetzt

Neben den Simpsons hat Demonfylingfox auch andere beliebte Serien durch KI in die echte Welt transferiert. Ein Beispiel ist sein Trailer zu Family Guy, der die Hauptfiguren der Serie im Stil der 1950er-Jahre darstellt. In diesen Szenen ist erkennbar, dass sie mithilfe von KI erstellt worden sind, denn viele Elemente ändern sich leicht von Bild zu Bild. Dennoch sind die meisten Charaktere klar zu identifizieren, auch ohne Erzählstimme.

Ebenso sehenswert ist der Trailer für Futurama, der die Serie mitsamt Aliens in das gleiche Jahrzehnt versetzt.

Auf seinem Kanal findet ihr noch viele weitere Videos, die zeigen, was mit KI möglich ist.

KI-Filme bald im Kino?

Trotz der Darstellung von Comicserien in realistischen Videos ist die KI-Herkunft in den Arbeiten von Demonfylingfox zu erkennen. OpenAI hat kürzlich mit Sora eine Video-KI präsentiert, die nah an die Realität heranreicht.

OpenAI hat Sora sogar bereits in Hollywood vorgestellt, um das Potenzial dieser Technologie zu demonstrieren. CEO Sam Altman traf sich mit Filmemachern, um die Möglichkeiten der Video-KI zu diskutieren. Es bleibt abzuwarten, wann der erste KI-Hollywoodfilm das Licht der Welt erblicken wird.

