KI als Storyteller: In diesem kostenlosen Spiel entscheidet eine KI, wer gewinnt

Death by AI ist ein Partyspiel mit einem besonderen Dreh: Hier könnt ihr mit bis zu acht Spielern eure eigenen Szenarien entwerfen und die KI fungiert als Storyteller, der über euer Überleben entscheidet.

In dem Spiel geht es darum, die Spieler in lebensgefährliche Situationen zu versetzen, aus denen sie sich herausmanövrieren müssen. Ihr könnt die Situation selbst auswählen, indem ihr einen Text-Prompt eingebt, wie zum Beispiel „Du wurdest von einer giftigen Schlange in die Ecke getrieben“ oder „Du fällst aus einem Flugzeug“.

Diese Herausforderungen bieten die perfekte Gelegenheit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Sobald das Szenario feststeht, haben die Spieler jeweils eine Minute Zeit, um eine Strategie zu entwickeln, mit der sie diese gefährlichen Umstände überleben können.

Die KI entscheidet, wer überlebt

Nachdem die Spieler ihre Überlebenstaktiken entwickelt haben, tritt die KI in Aktion und entscheidet, ob die Strategien erfolgreich waren oder ob die Spieler die gefährlichen Situationen nicht überlebt haben.

Ihr könnt nicht nur eure eigenen Taktiken einbringen, sondern auch sehen, wie die KI die Ansätze der anderen Spieler in die Geschichte einwebt. Dies führt oft zu sehr absurden und unterhaltsamen Szenarien, wie einige Nutzer auf Hacker News berichten.

Ein Beispiel ist der Charakter Foo, der versucht, einem schnellen Alterungsprozess zu entkommen. „Foo, mit dem plötzlichen Einsetzen einer schnellen Alterung konfrontiert, beschließt, in einem verzweifelten Versuch, das Syndrom umzukehren, zu einer Diät überzugehen, die ausschließlich aus Karotten besteht. Bemerkenswerterweise erweist sich die hohe Aufnahme von Beta-Carotin, das in den Karotten enthalten ist, als wirksam, und Foos Alterungsprozess verlangsamt sich allmählich und kommt schließlich zum Stillstand. Ihr Körper beginnt, seine Vitalität wiederzugewinnen, und sie kehren zu einer normalen Alterungsrate zurück.“

In einem anderen Beispiel musste ein Nutzer einem heranstürmenden Nashorn entkommen und berichtet, dass es ihm gelungen ist, das Nashorn durch eine Bitte zum Anhalten zu bewegen.

Nicht alle Taktiken funktionieren

In meinem eigenen Erlebnis mit Death by AI fand ich mich in einer brenzligen Lage wieder, eingekesselt von einer giftigen Schlange. Ich wählte den Ansatz, mich hinter die Schlange zu schleichen und in absoluter Stille zu verharren, in der Hoffnung, dass sie mich vergessen würde. Leider erwies sich diese Taktik als erfolglos, und die KI entschied, dass ich in dieser Runde verlor.

Einige Spieler haben festgestellt, dass eine direkte Eingabe an die KI, man habe die Situation erfolgreich überlebt, oft zum Erfolg führt. Jedoch trägt dieser Ansatz nicht unbedingt zum Spielspaß bei, da er die Herausforderung und die Kreativität, die das Spiel bietet, untergräbt.

Trotzdem bleibt Death by AI ein unterhaltsamer Zeitvertreib, besonders wenn man es mit Freunden oder Kollegen spielt. Die KI spielt dabei eine zentrale Rolle und sorgt für unerwartete Wendungen und spannende Momente.

