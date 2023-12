Vor einem Jahr: 11-Jähriger beauftragt Videospiel bei KI – und geht viral

Ende 2022 gab es einen Hype um die Text-KI ChatGPT von OpenAI. Leute haben versucht, darüber die Probleme des Kapitalismus zu lösen, tiefgründige Philosophie-Diskussionen zu führen sowie Geschichten und Gedichte zu erzeugen. Schnell stand fest: Diese KI-Tools werden das Gaming verändern.

Anzeige Anzeige

Inmitten dessen hat ein 11-Jährige Reddit-User mithilfe der künstlichen Intelligenz ein Harry-Potter-Textadventure gebaut. Nein, eigentlich hat er ChatGPT beauftragt, eines bereitzustellen.

Die Zauberformel: Erstelle ein textbasiertes Videospiel

Der Junge befahl der KI: „You are a text-based video game where you give me options (A, B, C, and D) as my choices. The setting is Harry Potter. I start out with 100 health.“ Das bedeutet auf Deutsch: „Du bist ein textbasiertes Videospiel, bei dem du mir Optionen (A, B, C und D) zur Auswahl gibst. Der Schauplatz ist Harry Potter. Ich habe zu Beginn 100 Lebenspunkte.“

Anzeige Anzeige

Die KI erschuf daraufhin das Spiel. Auf Grundlage dieser Vorlage sollen bereits weitere Reddit-Nutzer:innen eigene Abenteuer erstellt haben.

Harry-Potter-Game lässt sich simpel anpassen

Wer will, kann die Anforderung an ChatGPT ganz individuell verändern, indem er oder sie Szenen, Orte, Charaktere oder Optionen in die Aufgabenstellung einbezieht.

Anzeige Anzeige

Das Spannende daran: Das Spiel ist nie gleich, denn die KI generiert es immer neu. Das heißt allerdings auf der anderen Seite auch: Man kann sich mit anderen Spielern nicht über Level-Design und Boss-Gegner austauschen.

Chatbot-Spiel stürmt das Internet

Das Spiel, das die künstliche Intelligenz immer weiterspinnt, habe das Internet im Sturm erobert. Das schreibt die Metaverse Post. Es sei sogar schon auf der Reddit-Startseite zu sehen gewesen.

Anzeige Anzeige

Tausende sollen es bereits gespielt haben. Der Autor bezeichnet das Spiel als „süchtig machend“ und empfiehlt es, „wenn du auf der Suche nach einem neuen Zeitvertreib bist“.

Wie Nasa und SpaceX – Mit diesen Games könnt ihr selbst ins All starten:

7 Bilder ansehen Wie Nasa und SpaceX: Mit diesen Games könnt ihr selbst ins All starten Quelle: