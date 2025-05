Komplexe Texte sinnvoll zusammenfassen: Dieser KI-Prompt übernimmt das für dich

Ein Satz zieht sich über mehrere Seiten und du verstehst kaum etwas? Die Arbeit mit komplexen Dokumenten ist komplex und kostet Zeit. Gerade im Arbeitsalltag fehlt die allerdings. KI-Chatbots machen dir das etwas leichter.

Die vollständige Textarbeit nehmen sie dir natürlich nicht ab, aber das ist auch gut so. Schließlich ist die KI-Nutzung stets nur ein Hilfsmittel. In der neuen Folge des Podcasts t3n MeisterPrompter stellen dir Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak die passende Basis für die Eingabe vor.

Als Basis benötigst du eine PDF-Datei, die du bei ChatGPT, Gemini oder einem anderen KI-Chatbot hochlädst. Achte dabei auf den Datenschutz, lade keine Dateien hoch, die sensible Informationen enthalten und der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Wichtig für den Prompt-Aufbau: Welches Format braucht der Output?

Zu Beginn des Prompts nennst du den Zweck, für den du die Zusammenfassung benötigst. Das mag etwa eine Prüfungsvorbereitung, eine Diskussionsrunde oder ein Meeting sein. Auch das Format musst du benennen: Benötigst du Stichpunkte, Fließtext oder eine Tabelle?

Im zweiten Teil gibst du die Struktur an, in der du die Zusammenfassung erhalten möchtest. Einen beispielhaften Aufbau findest du in den Shownotes der Podcast-Folge.

Die Idee zum Thema kam übrigens von Zuhörerin Ronja. Die Hosts Renate und Stella sind stets offen für Prompt-Ideen, Themen-Vorschläge und Feedback. Du erreichst sie per E-Mail unter podcast@t3n.de. Über Instagram und Tiktok kontaktierst du Renate unter @renate.gpt, Stella schreibst du über @t3n_magazin.

