So räumt ihr in wenigen Schritten euer Konto und Depot auf

Viele Menschen, die ein Konto haben, lassen es einfach laufen. Abgesehen von einem regelmäßigen Blick auf den Kontostand passiert nicht viel mit dem Geld. Selbst in einem Depot lassen viele die Anlagen nach dem Start einfach laufen und hoffen darauf, dass sie am Ende einen Gewinn erbringen.

Warum ihr euer Konto und euer Depot aufräumen solltet

Dabei könntet ihr mit wenigen Handgriffen eine Menge Geld sparen. Notwendig ist dafür nur, sich ein- bis zweimal pro Jahr hinzusetzen und einen Kassensturz zu machen. Welche Ausgaben sind wirklich wichtig? Sind die Sparziele noch auf Kurs oder braucht es eine Optimierung? Und sollten die Anlagen vielleicht neu geordnet werden?

Denn selbst innerhalb eines Jahres kann sich so viel an eurer Lebenssituation ändern, dass eure bisherigen Investitionen und Sparquoten gar nicht mehr zu euch passen. Dass dieser Schritt leichter gesagt als getan ist, wissen wir. Deshalb haben wir euch in unserer Bildergalerie fünf einfache Schritte zusammengetragen, mit denen ihr schnell und zielsicher eure Depots und Konten aufräumt.

So entrümpelt ihr eure Konten und Depots

